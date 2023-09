Arménsko: Z Karabachu ušlo už viac než 42.000 ľudí

Jerevan/Stepanakert 27. septembra (TASR) - Viac než 42.000 ľudí už ušlo do Arménska z azerbajdžanského odštiepeneckého regiónu Náhorný Karabach, vyplýva z oficiálnych údajov arménskej vlády, ktoré v stredu zverejnil úrad tamojšieho premiéra Nikola Pašinjana. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Záchytný tábor pre karabašských utečencov zriadili v arménskej pohraničnej obci Kornidzor. Arménska vláda prisľúbila, že zaistí útočisko pre všetkých utečencov.



Kornidzor sa nachádza na území Arménska v blízkosti tzv. Lačinského koridoru, ktorý spája krajinu s Arménmi obývaným azerbajdžanským odštiepeneckým regiónom Náhorný Karabach.



Prevažne kresťanské Arménsko a väčšinovo moslimský Azerbajdžan viedli od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 dve vojny o Náhorný Karabach. Tento región je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým etnickí Arméni.



Azerbajdžan počas bleskovej pozemnej vojenskej ofenzívy minulý týždeň prevzal nad Náhorným Karabachom kontrolu. U tamojšieho etnického arménskeho obyvateľstva to vyvolalo obavy z odvetných opatrení Baku, ľudia preto začali masovo utekať do susedného Arménska.