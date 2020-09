Arménsko ruší stav núdze, nahradia ho karanténne opatrenia

Jerevan 11. septembra (TASR) - Arménska vláda v piatok zrušila stav núdze, ktorý zaviedla v polovici marca v rámci boja proti koronavírusu. Viaceré opatrenia — napríklad zákaz zhromaždení viac ako 60 ľudí či nosenie rúšok v interiéroch — však zostávajú v platnosti až do 11. januára budúceho roka, uviedli agentúry Reuters a AFP.



Zrušenie stavu núdze zdôvodnila vláda tým, že šírenie nákazy sa za posledné týždne spomalilo.



Arménske pozemné hranice zostávajú pre cudzincov naďalej zatvorené, medzinárodné lety by sa však mali obnoviť v polovici septembra. Cestujúci nepôjdu do karantény, ak pri prílete predložia negatívny test.



Žiaci sa v Arménsku vrátia do škôl 15. septembra. Počas vyučovania bude povinné nosiť rúška.



"Situácia sa naďalej zlepšuje. Najväčším rizikom je otváranie škôl," povedal počas zasadnutia vlády arménsky premiér Nikol Pašinjan.



Od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu Arménsko podľa agentúry Reuters zaznamenalo 45.503 prípadov infekcie a 909 úmrtí. Nákazu prekonal aj samotný Pašinjan s rodinou.