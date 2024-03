Arménsko zvažuje členstvo v EÚ, potvrdil šéf diplomacie Mirzojan

Jerevan 9. marca (TASR) - Arménsko zvažuje podanie žiadosti o členstvo v Európskej únii, uviedol v piatok tamojší minister zahraničných vecí Ararat Mirzojan. TASR informuje podľa agentúry Reuters, podľa ktorej sa Arménsko snaží vybudovať bližšie vzťahy so Západom vzhľadom na napätie vo vzťahoch so svojím tradičným spojencom - Ruskom.



"V súčasnosti sa v Arménsku diskutuje o množstve nových možností a nebude to tajomstvo, ak poviem, že medzi nimi je aj členstvo v Európskej únii," povedal Mirzojan v rozhovore pre turecký televízny kanál TRT World.



Šéf arménskej diplomacie to uviedol na okraj diplomatického fóra v tureckom letovisku Antalya.



Odkedy sa po revolúcii v roku 2018 dostal k moci úradujúci arménsky premiér Nikol Pašinjan, prehĺbil aj vzťahy svojej krajiny s Európou a Spojenými štátmi, čím opakovane vyvolal hnev Ruska, píše Reuters.



Jerevan opakovane uviedol, že jeho spojenectvo s Moskvou sa nevzťahuje na vojnu na Ukrajine. Pašinjan medzitým obvinil Rusko, že sa snaží podkopať jeho vládu.



Arménsko tiež obviňuje Moskvu, že ho nebránila pred dlhodobým rivalom Azerbajdžanom, ktorý sa naopak za uplynulé roky k Moskve priblížil, uzatvára Reuters.