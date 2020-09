Arménsky exprezident Kočarjan je zrejme v Karabachu

Jerevan 30. septembra (TASR) - Bývalý arménsky prezident Robert Kočarjan, ktorý je obvinený z korupcie a snáh o narušenie ústavného poriadku, odišiel z Arménska do regiónu Náhorný Karabach, kde od 27. septembra proti sebe bojujú arménske a azerbajdžanské jednotky. Informovala o tom rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Kočarjanov právnik Hovhannes Chudojan pre RFE/RL spresnil, že jeho klient odcestoval do Náhorného Karabachu v utorok.



Kočarjan bol zatknutý v júli 2018 a v súčasnosti je súdne stíhaný aj s ďalšími tromi bývalými vládnymi úradníkmi za rolu pri potlačení protestov, ktoré vypukli v Jerevane po prezidentských voľbách v roku 2008, pričom zahynulo najmenej osem demonštrantov.



Toto obvinenie Kočarjan odmieta a označuje ho za politickú pomstu zo strany súčasného premiéra Nikola Pašinjana, ktorý pomáhal pri organizovaní spomínaných protestov.



Okrem toho je Kočarjan obvinený aj prijímanie úplatkov. Bývalej hlave štátu hrozí v prípade dokázania viny 15 rokov väzenia.



Kočarjan všetky obvinenia odmieta ako politicky motivované. Z väzby bol 18. júna prepustený na kauciu.



Kočarjan pochádza z Náhorného Karabachu a bol jedným z vodcov separatistických síl v tomto regióne. Od decembra 1994 do marca 1997 bol de facto prvým prezidentom Náhorného Karabachu.



Advokát exministra obrany Sejrana Ohanjana, ktorý je obžalovaný spolu s Kočarjanom, predtým uviedol, že jeho klient tiež odišiel do Náhorného Karabachu "na pomoc" ozbrojeným silám neuznaného regiónu počas prebiehajúceho vojenského konfliktu s Azerbajdžanom.



Ohanjan je tiež rodákom z regiónu Náhorný Karabach a v rokoch 1999-2007 pôsobil ako de facto minister obrany tohto medzinárodne neuznaného štátu.