Arménsky minister zahraničných vecí odcestoval na rokovania do Turecka

Ankara/Jerevan 15. februára (TASR) - Arménsky minister zahraničných vecí Ararat Mirzojan odcestoval v stredu do Turecka na rokovania so svojím tureckým rezortným kolegom Mevlütom Čavušoglom. Jerevan a Ankara sa totiž snažia po rokoch nepriateľstva normalizovať svoje vzájomné vzťahy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Po tom, čo Arménsko po rozpade Sovietskeho zväzu získalo v roku 1991 nezávislosť, sa Jerevanu a Ankare nikdy nepodarilo nadviazať vzájomné oficiálne diplomatické vzťahy.



Agentúra AFP pripomína, že v sobotu bol po 35 rokoch po prvý raz otvorený hraničný priechod medzi Tureckom a Arménskom. Bude ním prúdiť humanitárna pomoc do oblastí zasiahnutých zemetrasením, ktoré minulý týždeň postihlo Turecko a Sýriu.



"Minister Mirzojan sa stretne i s arménskymi záchranármi, ktorí pomáhajú pátrať o obetiach zemetrasenia v tureckom meste Adiyaman," uviedol hovorca arménskej vlády Vahan Hunanjan. Mirzojan Turecko navštívil druhýkrát od marca 2022, kde sa zúčastnil na diplomatickom fóre v Antalyi.



Historici tvrdia, že počas prvej svetovej vojny vtedajšia Osmanská ríša systematicky vyvraždila približne 1,5 milióna Arménov. Turecko ako jej nástupca síce priznáva masakry 300.000–500.000 Arménov, odmieta však toto hromadné zabíjanie označiť za genocídu.



Turecko je hlavným politickým i vojenským spojencom Azerbajdžanu. Proti tejto bývalej sovietskej republike bojuje Arménsko už celé desaťročia o Náhorný Karabach, ktorý je väčšinovo obývaný etnickými Arménmi.