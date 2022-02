Arménsky parlament potvrdil demisiu Armena Sarkisjana

Jerevan 1. februára (TASR) - Arménsky parlament potvrdil v utorok demisiu prezidenta republiky Armena Sarkisjana, ktorý ju podal 23. januára. Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že na základe zákona sa tým Sarkisjanov mandát považuje za ukončený.



Parlament má teraz maximálne 35 dní, aby sa dohodol na kandidátoch na post prezidenta a zvolil jedného z nich. Prezidenta Arménska volí parlament na sedem rokov.



Vládna strana Občianska dohoda medzičasom avizovala, že má v úmysle nominovať na tento post Vahagna Chačaturjana, doterajšieho ministra high-tech priemyslu.



Až do nástupu nového prezidenta do funkcie bude jeho právomoci vykonávať predseda parlamentu.



Sarkisjan sa ujal funkcie v apríli 2018, takže mandát by mu vypršal až o tri roky.



Svoje rozhodnutie podať demisiu Sarkisjan zdôvodnil aj tým, že ako prezident nemá k dispozícii "dostatočné nástroje, aby – v týchto ťažkých časoch pre (arménsky) ľud a krajinu – mohol ovplyvňovať dôležité procesy v domácej a zahraničnej politike".



Arménsko vedie už desaťročia trvajúci spor s Azerbajdžanom o separatistický Náhorný Karabach. Od krátkej vojny o tento sporný región, ku ktorej došlo na jeseň 2020 a Azerbajdžan počas nej obsadil veľké časti tohto územia, sa na hraniciach oboch krajín opakovane odohrávajú ozbrojené zrážky. Na krehké prímerie dohliadajú ruské mierové jednotky.