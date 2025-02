Arménsky parlament schválil návrh zákona o začatí procesu vstupu do EÚ

Jerevan 12. februára (TASR) - Arménsky parlament v stredu v prvom čítaní schválil návrh zákona o začatí procesu vstupu krajiny do Európskej únie. V 107 člennom parlamente hlasovalo za 63 poslancov, proti boli siedmi. Predtým návrh podporila aj vláda. TASR o tom informuje podľa agentúry TASS.



Návrh zákona iniciovali občianske organizácie na základe platnej petície. V nej vyzývajú arménske úrady, aby začali proces pristúpenia k EÚ.



"Za prijatie zákona hlasovalo 63 poslancov, rozhodnutie teda bolo prijaté," skonštatoval predseda arménskeho parlamentu Alen Simonjan.



Poslanci o iniciatíve začali rokovať v utorok a líder vládnej strany Občianska dohoda (KP) v parlamente Hajk Konjorjan avizoval, že návrh zákona podporia. Opozičné zoskupenia sa na hlasovaní nezúčastnili alebo sa vyslovili proti.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan ešte v januári povedal, že verejnosť by nemala očakávať rýchle pristúpenie do EÚ, ktoré bude musieť schváliť referendum.



Arménsko sa v posledných rokoch zblížilo so Západom na úkor svojich tradične úzkych vzťahov s Ruskom, ktoré obviňuje pre neschopnosť brániť Jerevan pred Azerbajdžanom. Na arménskom území sa tiež nachádza ruská vojenská základňa. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Arménsko nemôžu vstúpiť do EÚ, pokiaľ je členom Eurázijskej ekonomickej únie (EAEÚ).