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Arménsky premiér dúfa vo vyriešenie problematických otázok s Ruskom
Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Pašinjana čoraz napätejšie.
Autor TASR
Moskva/Jerevan 6. júla (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan v pondelok vyjadril nádej, že sa jeho krajine podarí napraviť vzťahy s Ruskom a vyriešiť niektoré „problematické otázky“ medzi nimi. Povedal to na tlačovej konferencii v Jekaterinburgu počas svojej prvej návštevy Ruska od svojho nedávneho znovuzvolenia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Pašinjana čoraz napätejšie. Zhoršili sa predovšetkým po tom, čo ruské mierové jednotky v septembri 2023 nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu. Rusko navyše obviňuje arménsku vládu z prozápadného smerovania.
V reakcii na snahy Jerevanu priblížiť sa k Európe zaviedla Moskva obmedzenia na dovoz arménskeho tovaru vrátane kvetov, minerálnej vody, brandy, paradajok, papriky, jahôd, jabĺk a rýb. Európska únia v reakcii avizovala zníženie ciel na vývoz výrokov z Arménska, aby mu pomohla kompenzovať ruské obmedzenia.
Pašinjan sa v Jekaterinburgu stretol s ruským premiérom Michailom Mišustinom v rámci medzinárodnej výstavy. Schôdzku so svojim náprotivkom podľa svojich slov označil za „dobrú príležitosť, ako sa hovorí, na zosúladenie našich hodín“.
„V poslednom čase sa vynorilo viacero problematických otázok a samozrejme dúfam, že tieto záležitosti prediskutujeme a vyriešime,“ uviedol arménsky premiér podľa štátnej tlačovej agentúry Armenpress. Mišustinovi tiež povedal, že Jerevan je odhodlaný ďalej rozvíjať vzťahy s Ruskom a má záujem zotrvať v Euroázijskej hospodárskej únii.
Arménsko je členom Moskvou vedenej únie a značne závisí od dodávok energií z Ruska. Jerevan sa ale v posledných rokoch snaží prehĺbiť vzťahy s Európskou úniou. Arménsky parlament schválil vlani návrh zákona o začatí prístupového procesu do EÚ. Rusko pohrozilo, že Arménsko vylúči z EAEÚ, ak sa bude naďalej usilovať o členstvo v EÚ.
Pašinjanova vládnuca strana Občianska zmluva zvíťazila v parlamentných voľbách a porazila niekoľko proruských opozičných strán, uviedla agentúra Reuters.
Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Pašinjana čoraz napätejšie. Zhoršili sa predovšetkým po tom, čo ruské mierové jednotky v septembri 2023 nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu. Rusko navyše obviňuje arménsku vládu z prozápadného smerovania.
V reakcii na snahy Jerevanu priblížiť sa k Európe zaviedla Moskva obmedzenia na dovoz arménskeho tovaru vrátane kvetov, minerálnej vody, brandy, paradajok, papriky, jahôd, jabĺk a rýb. Európska únia v reakcii avizovala zníženie ciel na vývoz výrokov z Arménska, aby mu pomohla kompenzovať ruské obmedzenia.
Pašinjan sa v Jekaterinburgu stretol s ruským premiérom Michailom Mišustinom v rámci medzinárodnej výstavy. Schôdzku so svojim náprotivkom podľa svojich slov označil za „dobrú príležitosť, ako sa hovorí, na zosúladenie našich hodín“.
„V poslednom čase sa vynorilo viacero problematických otázok a samozrejme dúfam, že tieto záležitosti prediskutujeme a vyriešime,“ uviedol arménsky premiér podľa štátnej tlačovej agentúry Armenpress. Mišustinovi tiež povedal, že Jerevan je odhodlaný ďalej rozvíjať vzťahy s Ruskom a má záujem zotrvať v Euroázijskej hospodárskej únii.
Arménsko je členom Moskvou vedenej únie a značne závisí od dodávok energií z Ruska. Jerevan sa ale v posledných rokoch snaží prehĺbiť vzťahy s Európskou úniou. Arménsky parlament schválil vlani návrh zákona o začatí prístupového procesu do EÚ. Rusko pohrozilo, že Arménsko vylúči z EAEÚ, ak sa bude naďalej usilovať o členstvo v EÚ.
Pašinjanova vládnuca strana Občianska zmluva zvíťazila v parlamentných voľbách a porazila niekoľko proruských opozičných strán, uviedla agentúra Reuters.