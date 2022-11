Arménsky premiér kritizoval prístup OZKB k sporu o Náhorný Karabach

Jerevan 23. novembra (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan v stredu kritizoval Organizáciu Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenú Ruskom v súvislosti s riešením konfliktu v Náhornom Karabachu, ktorý označil ako agresiu Azerbajdžanu voči Arménsku. Uviedol to počas stretnutia lídrov OZKB v arménskej metropole Jerevan, kam pricestoval aj ruský prezident Vladimir Putin. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Pašinjan v príhovore na zasadnutí spochybnil efektívnosť tejto bezpečnostnej aliancie šiestich krajín.



"Je deprimujúce, že členstvo Arménska v OZKB neodradilo Azerbajdžan od agresívnych činov," povedal arménsky premiér. Dodal, že členské krajiny OZKB doteraz nedospeli k rozhodnutiu ako reagovať na azerbajdžanskú agresiu proti Arménsku. "Tieto skutočnosti vážne poškodzujú imidž OZKB v našej krajine aj mimo nej," uviedol.



Rusko má OZKB dominantné postavenie a dlhodobo vystupuje ako hlavný sprostredkovateľ v regióne južného Kaukazu.



Jerevan a Baku viedli už dve vojny o Náhorný Karabach – jednu v 90. rokoch a druhú v roku 2020. Začiatkom septembra 2022 sa boje obnovili. Vyžiadali si vyše 280 životov a zastavilo ich až prímerie sprostredkované Spojenými štátmi.



Arménsko požiadalo v septembri OZKB o pomoc, jedinou reakciou bol prísľub vyslania pozorovateľov do krajiny. Pašinjan to dal do protikladu s rýchlym rozhodnutím OZKB vyslať vojakov do Kazachstanu počas januárových nepokojov.



Moskva riskuje stratu vplyvu v tejto oblasti pre svoju zložitú situáciu počas vojny na Ukrajine, píše Reuters.