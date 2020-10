Arménsky premiér povoláva dobrovoľníkov, aby šli bojovať do Karabachu

Jerevan 21. októbra (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan vyzval v stredu občanov svojej krajiny, aby šli ako dobrovoľníci bojovať na front v Náhornom Karabachu, kde sa pred tromi týždňami obnovil ozbrojený konflikt.



Pašinjan podľa agentúry Interfax vyhlásil, že arménsky ľud môže dosiahnuť prijateľné riešenie konfliktu v Karabachu "iba so zbraňou v ruke". Informoval, že Azerbajdžan teraz nesúhlasí so žiadnym iným riešením - okrem kapitulácie Karabachu.



Agentúra TASS citovala z Pašinjanovho vyhlásenia, že "otázka Karabachu nemá v súčasnosti diplomatické riešenie".



Vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook arménsky premiér vysvetlil, že obrana vlasti teraz - vzhľadom na súčasný postoj Azerbajdžanu - znamená chopiť sa zbrane a postaviť sa nepriateľovi. Dodal, že "efektívnou organizáciou tohto procesu" bude možné "dosiahnuť prijateľné diplomatické riešenie".



Agentúra TASS informovala, že arménsky prezident Armen Sarkisjan odcestoval v stredu na pracovnú návštevu do Bruselu. Má sa tam stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, šéfom Európskej rady Charlom Michelom a vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom, aby spolu diskutovali o situácii okolo neuznanej Náhornokarabašskej republiky.



Agentúra Interfax uviedla, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok a v stredu viedol v Moskve separátne konzultácie so šéfmi diplomacií Arménska a Azerbajdžanu; Zohrabom Mnacakanjanom a Ceyhunom Bayramovom.



"Počas konzultácií sa hovorilo o aktuálnych otázkach týkajúcich sa implementácie predtým dosiahnutých dohôd o prímerí v zóne konfliktu v Náhornom Karabachu a vytvorenia podmienok pre jeho udržateľné urovnanie," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke ruského ministerstva.



Interfax dodal, že šéf arménskej diplomacie Zohrab Mnatsakanyan sa 23. októbra vo Washingtone stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom a bude s ním rokovať o situácii v Náhornom Karabachu.



Portál Politico napísal, že Pompeo bude mať separátne schôdzky nielen s Mnacakanjanom, ale aj s jeho azerbajdžanským rezortným kolegom Ceyhunom Bayramovom.



Nepriateľské akcie v zóne konfliktu v Náhornom Karabachu pokračujú od 27. septembra. Boje v oblasti pretrvávajú aj napriek tomu, že znepriatelené strany uzavreli už dve dohody o prímerí.