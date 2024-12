Arménsky premiér sa pre covid nezúčastní na summite SNŠ

Jerevan 25. decembra (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan mal pred niekoľkými dňami pozitívny test na infekčné ochorenie COVID-19 a nezúčastní sa na nadchádzajúcom summite Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v Petrohrade, aj keď sa už zotavil. Podľa agentúry Armenpress to Pašinjan oznámil v statuse na sociálnych sieťach.



Arménsky premiér spresnil, že pozitívny výsledok testu na covid mal v pondelok 23. decembra. Následne bol v izolácii a z domu pracoval 23. aj 24. decembra. V stredu mal už negatívny výsledok testu, preto sa vracia do bežného pracovného režimu. Dodal však súčasne, že po porade s kolegami sa v stredu nezúčastní na neformálnom summite SNŠ v Petrohrade.



Podľa poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova hostiteľ, Vladimir Putin, počas summitu zhrnie výsledky ruského predsedníctva v SNŠ v roku 2024. Potom "budú lídri môcť medzi sebou komunikovať v neformálnom prostredí a vymieňať si názory na aktuálne medzinárodné problémy," dodal Ušakov.



Na schôdzke v Petrohrade tiež Rusko tiež odovzdá rotujúce predsedníctvo v SNŠ Tadžikistanu.



Očakáva sa, že vedúci predstavitelia SNŠ budú diskutovať aj o prípravách na nadchádzajúce oslavy Dňa víťazstva. Na vojenskú prehliadku v máji 2025 boli do Moskvy pozvaní všetci lídri SNŠ, dodala agentúra TASS.



Rusko bolo roky hlavným spojencom Arménska, bývalej sovietskej republiky susediacej s Gruzínskom, Iránom, Azerbajdžanom a Tureckom. Pašinjan označil prílišné spoliehanie sa na Rusko - najmä však v strategických otázkach - za chybu už vlani na jeseň, keď vyvrcholil dlhoročný spor Arménska a Azerbajdžanu o Náhorný Karabach. Baku vtedy po bleskovej vojenskej ofenzíve prevzalo nad horskou enklávou plnú kontrolu a väčšina z asi 120.000 tamojších etnických Arménov utiekla v strachu z represií.



Arménska vláda tvrdí, že Rusko útoky na jeho územie odignorovalo napriek tomu, že malo povinnosť Arménsku vojensky pomôcť. Status quo v Náhornom Karbachu zasa mali zaručiť ruské tzv. mierové jednotky, ktoré však voči azerbajdžanskej invázii vôbec nezasiahli.



Moskva tvrdí, že za porážku v Náhornom Karabachu môže Pašinjanova neschopnosť orientovať sa v zložitej situácii na južnom Kaukaze, píše Reuters.