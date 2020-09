Arménsky premiér varoval pred tureckými zásahmi v Náhornom Karabachu

Jerevan 27. septembra (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan varoval medzinárodné spoločenstvo pred tureckými zásahmi do nových bojov, ktoré vypukli v nedeľu v separatistickom regióne Náhorný Karabach - v etnicky arménskej enkláve na území Azerbajdžanu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby využilo všetky existujúce páky na zabránenie Turecku zasahovať (do konfliktu), čo môže raz a navždy destabilizovať (kaukazský) región," uviedol Pašinjan v televíznom prejave. Dodal, že turecké "agresívne správanie spôsobuje vážne obavy", a odsúdil tureckú podporu Azerbajdžanu.



Podľa agentúry TASS Pašinjan taktiež vyhlásil, že arménska vláda by mala zvážiť otázku uznania nezávislosti medzinárodne neuznanej Náhornej karabašskej republiky. "Takáto otázka je v našom programe. Mali by sme o tom diskutovať veľmi vážne. Zvažujeme všetky scenáre možného vývoja," dodal arménsky premiér.



Ťažké boje si vyžiadali mŕtvych aj medzi civilistami na oboch stranách. Oznámila to azerbajdžanská vláda i separatisti z Náhorného Karabachu. Obe strany sa zároveň obviňujú zo spustenia agresie.



Separatistický karabašský líder Arajik Harutjunjan obvinil Ankaru z toho, že posiela do Azerbajdžanu žoldnierov.



Turecko je kľúčovým spojencom Baku s úzkymi kultúrnymi a lingvistickými väzbami s Azerbajdžanom. Ankara nemá diplomatické vzťahy s Jerevanom vzhľadom na spory týkajúce sa vyvražďovania Arménov v bývalej Osmanskej ríši, čo Arménsko považuje za genocídu.



Arménsko a Azerbajdžan vedú o územie Náhorného Karabachu, kde väčšinu obyvateľstva tvoria Arméni, dlhoročný spor. Ten v 90. rokoch 20. storočia vyvrcholil vojenským konfliktom. V súčasnosti je Náhorný Karabach pod vojenskou kontrolou Arménska, od Azerbajdžanu je de facto nezávislý, ale de iure nie je medzinárodne neuznaný nikým, ani Arménskom. Uznaný je len štátmi s obmedzeným medzinárodným uznaním - Abcházskom, Južným Osetskom a Podnesterskom.