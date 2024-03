Arménsky premiér vyzval verejnosť na diskusiu o členstve v EÚ

Jerevan 14. marca (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan vo štvrtok vyzval na široký verejný dialóg o perspektíve uchádzania sa Arménska o členstvo v Európskej únii. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Jerevan sa v uplynulom období snažil vybudovať bližšie väzby so Západom vzhľadom na napätie vo vzťahoch s tradičným spojencom - Ruskom.



Pašinjan povedal, že jeho kabinet "má politickú vôľu pokračovať v práci na maximálnom prehĺbení vzťahov Jerevanu s EÚ". Európsky parlament tento týždeň prijal uznesenie "o užších vzťahoch medzi EÚ a Arménskom". Arménski predstavitelia čoraz viac verejne hovoria o možnosti vstupu do EÚ, zatiaľ čo od Moskvy sa dištancujú.



Vzťahy s Ruskom sa zhoršili vlani v septembri, keď ruské mierové jednotky nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu. Baku po nej získalo kontrolu nad arménskou enklávou na území Azerbajdžanu, čo spôsobilo masový exodus približne 100.000 etnických Arménov, ktorí utiekli do Arménska.



Jerevan koncom roka 2023 bojkotoval summit Ruskom vedenej bezpečnostnej aliancie Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), pričom Moskvu obviňoval z toho, že si neplní svoje bezpečnostné záväzky. Pašinjan označil bezpečnostné spojenectvo s Ruskom za "nedostatočné" a zasadzoval sa za to, aby si Arménsko hľadalo nových partnerov.



Arménsko navyše vo februári oficiálne pristúpilo k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), aj napriek námietkam zo strany Moskvy. Krajina má tak povinnosť zatknúť ruského prezidenta Vladimira Putina, ak vstúpi na jej územie. ICC totiž na šéfa Kremľa vydal zatykač za vojnové zločiny páchané na Ukrajine a s nimi súvisiacu deportáciu ukrajinských detí do Ruska.