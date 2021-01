Arménsky prezident Armen Sarkisjan sa nakazil koronavírusom

Jerevan 5. januára (TASR) - Arménsky prezident Armen Sarkisjan mal v utorok pozitívny výsledok testu na koronavírus po tom, ako na Nový rok absolvoval cestu do Británie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Sarkisjan (67), ktorému diagnostikovali infekciu po jeho návrate do arménskeho hlavného mesta Jerevan, údajne oslavoval spolu so svojou rodinou v Londýne. Detaily týkajúce sa jeho zdravotného stavu neboli bezprostredne dostupné.



Arménsko, republika s približne tromi miliónmi obyvateľov, susediaca s Tureckom a Iránom, dosiaľ zaregistrovala viac než 160.000 prípadov nákazy a 2878 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. V utorok pribudlo 324 infikovaných.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan sa zotavil z nákazy koronavírusom minulý rok v júni.



Britské úrady koncom vlaňajška identifikovali nový variant koronavírusu, ktorý sa momentálne šíri po celom svete. Je prenosnejší než pôvodný variant koronavírusu, ktorý prvýkrát zaregistrovali pred rokom v Číne. Ďalší nový variant nedávno hlásili aj v Juhoafrickej republike.