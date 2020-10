Arménsky prezident hovoril v Bruseli so Stoltenbergom aj Michelom

Brusel 21. októbra (TASR) - Arménsko je cenným partnerom Severoatlantickej aliancie, uviedol v stredu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po tom, ako sa v sídle NATO v Bruseli stretol s arménskym prezidentom Armenom Sarkissianom.



Agentúra DPA pripomenula, že najvyšší predstaviteľ Arménska svoj pobyt v Bruseli využil aj na rokovanie s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a ďalšími vysokými predstaviteľmi EÚ.



Stoltenberg v správe pre médiá Sarkissianovi tiež poďakoval za príspevky, ktorými jeho krajina v priebehu posledných rokov prispela k misiám a operáciám NATO, vrátane prebiehajúcej operácie spojencov v Afganistane. S odkazom na najnovší ozbrojený konflikt v Náhornom Karabachu, kde ide o stret záujmov medzi Arménskom a Azerbajdžanom, Stoltenberg zdôraznil, že NATO do tohto konfliktu nie je zapojené a spresnil, že obe krajiny - Arménsko i Azerbajdžan - sú cennými partnermi NATO už viac ako 25 rokov.



Šéf Aliancie priznal, že NATO "je hlboko znepokojené" pokračujúcim porušovaním prímeria v Náhornom Karabachu, ktoré spôsobuje "tragické straty na životoch" a zdôraznil, že akékoľvek cielenie bojových operácií na civilné obyvateľstvo je neprijateľné.



"Pre NATO a medzinárodnú bezpečnosť je dôležité, aby sa toto nepriateľstvo skončilo, utrpenie sa zastavilo a našlo sa mierové riešenie," uviedol Stoltenberg a vyzval obe strany, aby prejavili zdržanlivosť, dodržiavali prímerie a deeskalovali napätie v oblasti.



Predseda Európskej rady Charles Michel na svojom účte na Twitteri uviedol, že na stretnutí so Sarkissianom vyjadril "hlboké znepokojenie EÚ nad prebiehajúcimi bojmi, ktoré si vyžadujú obrovské humanitárne škody". Zároveň vyzval Arménsko a Azerbajdžan na okamžité dodržanie podpísaného prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti koncom minulého týždňa.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)