Arménsky prezident vymenoval nového ministra obrany

Jerevan 20. novembra (TASR) - Arménsky prezident Armen Sarkisjan v piatok vymenoval nového ministra obrany. Stalo sa tak v čase pokračujúcich protestov v Arménsku proti kapitulácii v niekoľkotýždňovom konflikte s Azerbajdžanom o sporný región Náhorný Karabach.



Prezidentská kancelária vo vyhlásení uviedla, že novým šéfom rezortu obrany bude Vagaršak Harutjunjan, poradca arménskeho premiéra Nikola Pašinjana v otázkach obrany, ktorý tento ministerský post zastával už aj v rokoch 1999-2000, informuje tlačová agentúra AFP.



Pašinjan 9. novembra oznámil podpísanie Ruskom sprostredkovanej dohody o okamžitom zastavení bojov v Náhornom Karabachu, ktoré si od vypuknutia vojny koncom septembra vyžiadali tisíce mŕtvych a desaťtisíce vysídlených.



Arménsko súhlasilo s odstúpením časti tohto regiónu ovládaného arménskymi separatistami Azerbajdžanu. Dohoda však v Arménsku vyvolala pobúrenie; v hlavnom meste Jerevan vyšli do ulíc tisícky demonštrantov požadujúcich Pašinjanovu rezignáciu.



Medzinárodné spoločenstvo považuje Náhorný Karabach za súčasť územia Azerbajdžanu. Počas nedávneho konfliktu azerbajdžanské sily dobyli späť značné územia, o ktoré prišli v predošlej vojne v prvej polovici 90. rokov, dopĺňa tlačová agentúra Reuters.



Premiér Pašinjan v pondelok odvolal ministra zahraničných vecí Zohraba Mnacakanjana, ale vlastné odstúpenie z funkcie vylúčil.



David Tonojan, doterajší minister obrany dúfa, že daný krok pomôže uvoľniť napätie v arménskej spoločnosti. "Súčasná situácia si vyžaduje, aby došlo k deeskalácii napätia. Bol by som rád, ak by sa môj odchod z funkcie vnímal presne v kontexte tejto logiky," uviedol Tonojan.



Prezident v piatok vymenil aj šéfa rezortu práce a ministra pre mimoriadne situácie.