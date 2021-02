Arménsky rezort obrany odmieta zasahovanie armády do politiky

Jerevan 25. februára (TASR) - Arménske ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že zasahovanie armády do politiky je neprijateľné. Urobilo tak po tom, ako armáda vyzvala premiéra Nikolu Pašinjana na demisiu, píše agentúra AFP.



"Armáda nie je politickou inštitúciou a jej pokusy o zasahovanie do politických procesov sú neprijateľné. Každý takýto pokus je hrozbou pre stabilitu a bezpečnosť Arménskej republiky," uvádza sa vo vyhlásení rezortu obrany.



Pašinjan sa vo štvrtok prihovoril k tisícom svojich podporovateľov. Okrem iného vyzval armádu, aby si plnila svoje povinnosti pri ochrane hraníc a územnej celistvosti krajiny a rešpektovala vôľu ľudu a volených orgánov.



Jeho prívrženci vyšli vo štvrtok do ulíc Jerevanu po tom, čo armáda vyzvala Pašinjana na demisiu. Demonštráciu viedol sám Pašinjan, ktorý výzvu armády označil za pokus o vojenský prevrat.



Arménsky prezident Armen Sarkisjan vo štvrtok uviedol, že podniká naliehavé kroky na ukončenie tejto politickej krízy. "Vyzývam všetkých - štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní, politické sily, všetkých občanov - aby boli zdržanliví a používali zdravý rozum. Každé neuvážené slovo alebo čin zvyšuje napätie a prehlbuje krízu," povedal Sarkisjan, ktorého právomoci sú do veľkej miery symbolické.



Požiadavka generálneho štábu armády na demisiu premiéra prišla v súvislosti s pokračujúcimi protestmi vyvolanými porážkou v konflikte o Náhorný Karabach s Azerbajdžanom. Prispelo k nej aj nedávne rozhodnutie Pašinjana odvolať zástupcu náčelníka generálneho štábu.