Arménsky súd odsúdil dvoch sýrskych žoldnierov z vojny v Karabachu

Jerevan 5. mája (TASR) - Súd na juhu Arménska odsúdil v utorok na doživotie dvoch sýrskych občanov, ktorí boli obvinení, že sa vlani na jeseň ako žoldnieri azerbajdžanskej armády zapojili do ozbrojeného konfliktu v Náhornom Karabachu. Ako informovala agentúra Interfax, verdikt vyniesol súd v meste Kapan na juhu Arménska.



Dvojica sýrskych občanov bola v Arménsku obvinená z medzinárodného terorizmu, porušenia medzinárodného humanitárneho práva počas ozbrojených konfliktov a tiež zo služby v armáde cudzieho štátu.



Generálna prokuratúra Arménska predtým začala trestné stíhanie v kauze financovania terorizmu v podobe verbovania žoldnierov do bojov v Náhornom Karabachu, z čoho je okrem Azerbajdžanu podozrievané aj Turecko.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) vlani v októbri oznámilo, že Ankara zo severnej Sýrie vyslala do oblasti bojov v Karabachu najmenej 300 bojovníkov. Arménska vláda aj ruské médiá zhruba v rovnakom čase tvrdili, že v Karabachu je už 4000 sýrskych žoldnierov, ktorých tam priviezlo Turecko.



Vláda Náhorného Karabachu zas naznačovala, že Turci sa do konfliktu zapájali bezpilotnými aj pilotovanými vojenskými lietadlami. Baku aj Ankara priame turecké zapojenie popreli.



Turecko dlhodobo odmieta aj to, že by v konfliktoch využívalo žoldnierov, Azerbajdžanu vraj v čase eskalácie v Karabachu pomáhalo len pri výcviku armády a vojenskými poradcami.



Turecko má s Azerbajdžanom historicky blízke vzťahy, pričom tamojší politici o sebe niekedy hovoria ako o dvoch národoch žijúcich v jednom štáte. Dôvodom je najmä to, že ide o turkické národy s podobným jazykom aj kultúrou.



V šesť týždňov trvajúcej vojne v Náhornom Karabachu utrpelo Arménsko od Azerbajdžanu krutú porážku, keď Azerbajdžan získal späť územia, o ktoré prišiel pred 30 rokmi. Konflikt si na oboch stranách vyžiadal 6000 obetí.