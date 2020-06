Arreaza: Guaidó sa nachádza na francúzskom veľvyslanectve v Caracase

Caracas 5. júna (TASR) - Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó sa momentálne zdržiava na francúzskom veľvyslanectve v Caracase. Podľa agentúry AFP to v piatok vyhlásil venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza.



S týmto vyhlásením minister prišiel tri dni po tom, ako venezuelský prezident Nicolás Maduro naznačil, že jeho politický súper sa "skrýva" na diplomatickom zastupiteľstve.



"Nemôžeme vstúpiť do priestorov veľvyslanectva žiadnej krajiny, v tomto prípade Španielska alebo Francúzska," povedal Arreaza a dodal, že v praxi to znamená, že zatknutie s použitím násilia "nie je možné."



Arreaza opovedal na otázky týkajúce sa miest, kde sa podľa neho zdržiavajú Leopoldo López, ďalší známy predstaviteľ opozície, ktorý sa momentálne nachádza v rezidencii španielskeho veľvyslanca, a Guaidó, ktorý je na francúzskom veľvyslanectve.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v januári tohto roku prijal Guaidóa v Elyzejskom paláci a na stretnutí zopakoval výzvy na slobodné a transparentné voľby vo Venezuele.



Diplomati uviedli, že toto prijatie i skutočnosť, že francúzski diplomati boli na letisku, keď sa Guaidó vo februári vrátil do Caracasu, zrejme viedlo Madurovu vládu k tomu, aby zvýšila tlak na európske krajiny zastúpené vo venezuelskom hlavnom meste.



Jednu z foriem tlaku zažilo francúzske zastupiteľstvo začiatkom mája, keď bola rezidencia francúzskeho veľvyslanca odpojená od dodávok plynu a elektriny. Paríž si v súvislosti s tým predvolal venezuelského veľvyslanca, ktorého upozornil, že tieto opatrenia sú v rozpore s viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.



Guaidó sa 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tým, že chce zosadiť Madura. Následne ho uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane Spojených štátov. Maduro a jeho spojenci Guaidóa obviňujú, že je bábkou v rukách americkej vlády.



EÚ vo štvrtok potvrdila, že právoplatným predsedom Národného zhromaždenia (parlamentu) je Juan Guaidó, a nie Luis Parra, ktorého venezuelský najvyšší súd potvrdil v tejto funkcii na konci mája.



Únia sa domnieva, že hlasovanie, ktoré viedlo k "zvoleniu" Madurovho spojenca Luisa Parru, nebolo legitímne.