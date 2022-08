Úlomky objavené v Austrálii pochádzajú z rakety SpaceX, potvrdila ASA

Adelaide 3. augusta (TASR) - Austrálska vesmírna agentúra (ASA) v stredu potvrdila, že úlomky, ktoré sa našli v pohorí Snowy Mountains v štáte Nový Južný Wales, pochádzajú z kozmickej lode Crew Dragon spoločnosti podnikateľa Elona Muska SpaceX. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Technickí experti ASA cez víkend navštívili oblasť, kde dvaja austrálski pastieri oviec našli na svojich pozemkoch úlomky vesmírneho telesa.



Agentúru ASA ako prvý zalarmoval astrofyzik Brad Tucker z Austrálskej národnej univerzity, ktorý si uvedomil, že čas a miesto dopadu úlomkov korešponduje s návratom rakety SpaceX do atmosféry Zeme. Ten sa uskutočnil 9. júla – 20 mesiacov po tom, čo bola v novembri 2020 vypustená na obežnú dráhu.



"Agentúra potvrdzuje, že nájdené úlomky pochádzajú z misie SpaceX, pričom naďalej spolupracuje so svojím americkým náprotivkom, ďalšími súčasťami Spoločenstva národov a miestnymi úradmi," uviedol hovorca ASA. Dodal, že ak obyvatelia nájdu ďalšie podozrivé úlomky, nemali by sa ich dotýkať ani ich premiestňovať.



Tucker tiež uviedol, že medzičasom sa našiel i tretí úlomok rakety. Očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch či dokonca rokoch by mohli ľudia stále objavovať ďalšie a ďalšie úlomky.