Členov IS zadržiavaných Kurdmi postavia pred sýrske súdy

Damask 27. novembra (TASR) - Členov teroristickej organizácie Islamský štát, ktorí sú zadržiavaní vo väzniciach sýrskych Kurdov, postavia pred sýrske súdy špecializujúce sa na prípady terorizmu. Sýrsky prezident Bašár Asad to povedal v rozhovore pre francúzsky týždenník Paris Match, zverejnenom v stredu.



Podľa vyjadrení, ktoré prevzala tlačová agentúra AP, bude "každý terorista v oblastiach pod kontrolou sýrskeho štátu podliehať sýrskemu právu" a toto právo "hovorí jasne, pokiaľ ide o terorizmus". "Máme súdy špecializujúce sa na terorizmus a títo (teroristi) budú stíhaní," povedal Asad bez uvedenia podrobností.



Sýrsky prezident sa dotkol tejto témy v odpovedi na otázku týkajúcu sa dohody so silami pod vedením Kurdov, na základe ktorej má kontrolu nad oblasťami, ktoré dosiaľ ovládali, prevziať sýrska vláda. Kurdi na severe Sýrie sa obrátili na Asada a Rusko po tom, ako sa z daného regiónu stiahli ich bývalí americkí spojenci, aby nestáli v ceste tureckej invázii.



Po marcovej porážke IS v Sýrii s pomocou koalície na čele so Spojenými štátmi zadržiava zoskupenie Sýrske demokratické sily (SDF) pod vedením Kurdov vyše 10 000 militantov. Ide prevažne o Sýrčanov a Iračanov, je však medzi nimi aj približne 2000 cudzincov.



Sýrske orgány zase zadržiavajú stovky členov IS, ktorí padli do zajatia v uplynulých rokoch v bojoch s vládnymi silami na rôznych miestach v Sýrii. Zatiaľ nie je verejne známe, že by ktoréhokoľvek z nich postavili pred súd. V susednom Iraku medzitým odsúdili na smrť už tisíce členov IS vrátane mnohých cudzincov, pripomenula AP.



Niektoré ľudskoprávne organizácie vyjadrili obavy z prevzatia zadržiavacích centier spravovaných sýrskymi Kurdmi vládnymi silami. Väčšina európskych krajín pritom odmieta prevziať svojich občanov, ktorí sa nachádzajú medzi zadržanými.



Asad sa v rozhovore vyjadril aj o zásahu amerických špeciálnych síl, pri ktorom v októbri na severozápade Sýrie prišiel o život vodca IS abú Bakr Baghdádí. Americký prezident Donald Trump pri oznamovaní tohto úspechu vyjadril vďaku aj sýrskej vláde.



Na otázku, prečo Trump vtedy ďakoval, Asad odpovedal: "Vždy sa smejem, keď niekto položí túto otázku, lebo dôležitejšou otázkou, ktorá by sa mala klásť, je to, či bol Baghdádí skutočne zabitý alebo nie, a či sa táto fantastická hra zinscenovaná Američanmi skutočne odohrala." Po zopakovaní otázky dodal: "Je to jeden z Trumpových milých žartov. Je to žart."