Asad: Návrat utečencov je prioritou Sýrie

Damask 9. novembra (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad v pondelok pred konferenciou o repatriácii, ktorú podporuje Moskva, svojmu ruskému kolegovi Vladimirovi Putinovi povedal, že je odhodlaný zrealizovať návraty sýrskych utečencov do vlasti. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Asad mal videohovor, odvysielaný na stránke sýrskeho prezidentského úradu na Facebooku, pred dvojdňovou konferenciou začínajúcou sa v stredu v Damasku. Návrat sýrskych utečencov označil za prioritu svojej vlády.



"Pre nás ako vládu je to v nadchádzajúcej etape vývoja prioritou číslo jeden", predovšetkým odvtedy, čo Damask znovu dobyl veľké časti Sýrie a boje utíchli, povedal Asad Putinovi.



"Sýrska vláda je nielen pripravená prijať výsledky konferencie, ale na ne aj dychtivo čaká - aby sme mohli v najbližších niekoľkých mesiacoch vidieť doma čo najväčší počet navrátených utečencov," dodal sýrsky prezident.



Asadove sily majú pod kontrolou vyše 70 percent Sýrie, kým zvyšné oblasti ovládajú kurdské sily podporované Spojenými štátmi, ako aj povstalci a džihádisti stavajúci sa proti vláde v Damasku.



Od začiatku konfliktu v Sýrii v roku 2011 bola zo svojich domovov nútená ujsť vyše polovica predvojnovej populácie krajiny vrátane 5,5 milióna Sýrčanov, ktorí ušli do zahraničia.



Najvyššie počty sýrskych utečencov hostia na svojom území susedné Turecko, Libanon a Jordánsko.



Minulý mesiac Rusko navrhlo usporiadanie medzinárodnej konferencie o uskutočnení návratu týchto Sýrčanov do vlasti, ale medzinárodné organizácie a západné krajiny varovali, že Sýria ešte nie je bezpečná.



Zostáva len počkať, ktoré krajiny sa na konferencii zúčastnia, ale Libanon - ktorý podľa slov vlády hostí okolo 1,5 milióna týchto utečencov - pošle dočasného ministra sociálnych vecí.



Ako pozorovateľ sa na konferencii zúčastní aj koordinátor OSN pre humanitárnu pomoc Sýrii Imrán Rízá.



Rusko je hlavným spojencom vlády v Damasku aj diktátora Asada a už roky sa snaží získať medzinárodnú podporu pre rekonštrukciu Sýrie a umožnenie návratu utečencov.



Avšak západné štáty vedené USA podmieňujú svoju pomoc tým, že deväťročný krvavý konflikt treba vyriešiť aj politicky.