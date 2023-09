Asad pricestoval do Číny na prvú návštevu od začiatku vojny v Sýrii

Peking 21. septembra (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad pricestoval vo štvrtok do Číny na svoju prvú návštevu od začiatku občianskej vojny v Sýrii pred 12 rokmi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Asad sa zúčastní na otváracom ceremoniáli Ázijských hier v sobotu 23. septembra vo východočínskom meste Chang-čou.



Čína rozširuje svoj vplyv na Blízkom východe po tom, ako v marci sprostredkovala dohodu medzi Saudskou Arábiou a Iránom. V sýrskom konflikte, ktorý si vyžiadal už pol milióna mŕtvych ľudí, milióny utečencov a premenil obrovské časti krajiny na trosky, Peking stále podporuje Asada.



Čína by mohla hrať v budúcnosti veľkú úlohu pri obnove Sýrie, ktorá môže stáť desiatky miliárd dolárov. Sýria sa vlani pridala k čínskej iniciatíve Jedno pásmo, jedna cesta, v rámci ktorej Peking rozširuje svoj vplyv cez projekty infraštruktúry.



Zhoršujúca sa ekonomická kríza v Sýrii viedla k protestom v častiach krajiny, ktoré sú pod kontrolou vlády. Sýria obviňuje z krízy západné sankcie a bojovníkov vedených Kurdmi, podporovaných Spojenými štátmi, ktorí ovládajú najväčšie ropné polia Sýrie na východe blízko hranice s Irakom.



Diplomatické kontakty medzi Sýriou a ďalšími arabskými krajinami sa zintenzívnili po februárovom zemetrasení, ktoré zasiahlo Turecko a Sýriu a usmrtilo vyše 50.000 ľudí vrátane 6000 v Sýrii. Asad priletel v máji do Saudskej Arábie, kde sa zúčastnil na summmite Ligy arabských štátov (LAŠ). Len niekoľko dní predtým bolo v 22-člennej LAŠ obnovené členstvo Sýrie.



Konflikt v Sýrii sa začal v marci 2011 prodemokratickými protestmi a tie sa neskôr zmenili na občiansku vojnu. Počas nej Irán a Rusko pomohli Asadovi znovu ovládnuť väčšinu krajiny.



Čína využila v OSN svoje právo veta osemkrát, aby zastavila rezolúcie proti Adadovej vláde, naposledy v júli 2020.