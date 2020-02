Asad prisľúbil, že bude pokračovať v ofenzíve na severozápade Sýrie

Damask 18. februára (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad v pondelok prisľúbil, že bude pokračovať vo vojenských operáciách v provincii Idlib, ktorá predstavuje poslednú baštu povstalcov a islamistov v Sýrii, ako aj v oblasti Aleppa. Informovala o tom v noci na utorok agentúra DPA.



"Oslobodenie Aleppa a Idlibu pokračuje, nehľadiac na niektoré prázdne reči, ktoré prichádzajú zo severu," uviedol Asad v televíznom prejave, čím narážal na hrozbu Turecka vojensky zasiahnuť v prípade pokračujúcej ofenzívy sýrskej armády.



Asad, odvolávajúc sa na oslobodenie oblastí na západ od Aleppa, uviedol: "Sme si vedomí, že toto oslobodenie neznamená koniec vojny, koniec terorizmu alebo kapituláciu nepriateľa ... znamená to, že ešte pred konečným víťazstvom dostali úder do tváre."



Sýrsku armádu a svojich spojencov ocenil za dosiahnuté výsledky, hoci dodal, že "vyhratá bitka ešte neznamená vyhratú vojnu".



V pondelok sýrska armáda oznámila, že ovládla desiatky obcí na západ od Aleppa, pričom plánuje pokračovať v snahe zlikvidovať opozičné milície "všade, kde ich nájde".



K rýchlemu postupu sýrskej armády v danej oblasti došlo po tom, ako provládne jednotky získali kontrolu nad celou strategickou diaľnicou M5, ktorá spája Aleppo s Damaskom. Ako napísala agentúra Reuters, ovládnutie dôležitej dopravnej tepny spájajúcej dve najväčšie mestá v krajine, predstavuje pre Asada značnú strategickú výhodu. Provládny denník al-Watan už informoval, že diaľnica M5 by mala byť pre civilné vozidlá sprístupnená do konca tohto týždňa.



Dôsledkom ofenzívy Asadových síl v provincii Idlib, ktorá predstavuje poslednú baštu povstalcov a islamistov v Sýrii, bolo podľa Reuters narušenie krehkej spolupráce medzi Ruskom, ktoré podporuje Asada a Tureckom, ktoré stojí na strane opozičných jednotiek.