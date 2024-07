Asad: S Erdoganom sa stretnem, len ak sa budú riešiť kľúčové otázky

Damask 16. júla (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad v pondelok vyhlásil, že sa so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom stretne len vtedy, ak sa obe krajiny budú môcť sústrediť na kľúčové otázky podpory "terorizmu" zo strany Ankary a stiahnutia tureckých síl zo sýrskeho územia. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



"Problémom nie je samotné stretnutie, ale jeho obsah," uvádza sa vo videozázname, ktorý zverejnil Asadov úrad. Prezident v ňom hovorí s novinármi v hlavnom meste Damask.



Turecko prerušilo vzťahy so Sýriou v roku 2011 po vypuknutí tamojšej občianskej vojny, v ktorej Ankara podporovala povstalcov usilujúcich sa o zvrhnutie Asada. Sýrsky vodca považuje povstalcov za teroristov.



Ankara tiež na severe Sýrie zriadila "bezpečnú zónu", kde sú teraz umiestnené turecké jednotky, a uskutočnila niekoľko cezhraničných vojenských operácií proti militantom, ktorí podľa nej ohrozujú národnú bezpečnosť Turecka.



Erdogan začiatkom júla uviedol, že "kedykoľvek" pozve Asada na prípadné rozhovory s cieľom obnoviť bilaterálne vzťahy.



"Čo je základom stretnutia? Bude to ukončenie príčin problému, ktorými sú podpora terorizmu a stiahnutie sa zo sýrskej pôdy? To je jadro problému. Ak by sa nediskutovalo o podstate (problému), čo by takéto stretnutie znamenalo?" vyhlásil Asad.



Dodal, že bude pozitívne reagovať na akúkoľvek iniciatívu zameranú na zlepšenie bilaterálnych vzťahov, ale najprv sa musí vytvoriť základ pre takéto rozhovory.



V Sýrii sa v pondelok konali parlamentné voľby. Do 250-členného Ľudového zhromaždenia kandiduje 1516 vládou schválených uchádzačov.



Očakáva sa iba málo prekvapivých momentov, výsledky volieb by však mohli pripraviť pôdu pre zmenu ústavy s cieľom predĺžiť funkčné obdobie Asada. To by sa inak skončilo v roku 2028.



Sú to štvrté parlamentné voľby od roku 2011, keď v krajine vypukla občianska vojna po masových protivládnych protestoch a ich brutálnom potlačení bezpečnostnými zložkami.



Asadova strana Baas v predošlých voľbách v roku 2020 získala 166 z 250 kresiel v Ľudovom zhromaždení a spriatelené strany navyše prispeli svojimi 17 poslancami.