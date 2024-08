Asad: Úsilie o obnovu vzťahov s Tureckom neprinieslo žiadne ovocie

Damask 25. augusta (TASR) - Úsilie o nápravu vzťahov medzi Sýriou a Tureckom zatiaľ neprinieslo žiadne hmatateľné výsledky, vyhlásil v nedeľu sýrsky prezident Bašár Asad. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



"Iniciatívy nepriniesli žiadne výsledky, ktoré by stáli za zmienku, a to napriek serióznosti a úprimnej snahe sprostredkovateľov," povedal Asad v prejave v sýrskom parlamente, pričom mal na mysli zmierovacie úsilie Ruska, Iránu a Iraku.



Turecko prerušilo vzťahy so Sýriou v roku 2011 po vypuknutí sýrskej občianskej vojny, v ktorej podporovalo povstalcov usilujúcich sa o zvrhnutie Asada. Asad považuje povstalcov za teroristov.



"Riešením je otvorenosť. Obnovenie vzťahov si vyžaduje najprv odstrániť príčinu, ktorá viedla k ich zničeniu," povedal Asad. Sýrsky prezident dal jasne najavo, že hoci chce, aby sa turecké jednotky stiahli zo Sýrie, nie je to podmienkou pre rokovania.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan začiatkom júla uviedol, že "kedykoľvek" pozve Asada na prípadné rozhovory s cieľom obnoviť vzťahy medzi Ankarou a Damaskom.



Turecké noviny predtým uviedli, že Erdogan a Asad by sa mohli stretnúť v auguste, ale turecký diplomat túto správu poprel.



Rusko sa snaží sprostredkovať stretnutie medzi oboma lídrami v snahe obnoviť vzťahy. Aj Irak v júli uviedol, že sa môže pokúsiť o stretnutie oboch lídrov.