Asadí: Obnovenie konfliktu medzi Iránom a USA je pravdepodobné
Teherán 2. mája (TASR) – Vysokopostavený iránsky vojenský predstaviteľ označil možnosť obnovenia konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi za pravdepodobnú, informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku agentúru Fárs.
Citovaným predstaviteľom je brigádny generál Zboru islamských revolučných gárd a zástupca veliteľa spoločného operačného veliteľstva (Chatám ol Anbía) Mohammad Džafar Asadí, ktorý podľa príspevku na sieti X zároveň dodal, že „fakty ukázali, že Amerika nerešpektuje žiadny sľub ani dohodu“.
„Činy a vyhlásenia amerických predstaviteľov sú predovšetkým záležitosťou mediálneho manipulovania, zameraného najprv na zabránenie poklesu cien ropy a potom na vymanenie sa z ťažkej situácie, ktorú si sami vytvorili,“ vyhlásil Asadí. Dodal, že iránske ozbrojené sily sú „plne pripravené čeliť akémukoľvek novému dobrodružstvu alebo chybe Američanov“.
Toto vyjadrenie sa objavilo v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi. Ich prezident Donald Trump v piatok uviedol, že nie je „spokojný“ s novou ponukou Teheránu na obnovenie rokovaní.
„V tejto chvíli nie som spokojný s tým, čo ponúkajú,“ povedal Trump vo Washingtone. Zároveň zopakoval, že iránske vedenie je podľa neho „rozdelené“ a nedokáže sa dohodnúť na jednotnej stratégii.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na Irán. Teherán v reakcii na tieto údery začal útočiť na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dohodnuté prímerie.
Delegácie oboch strán však zatiaľ absolvovali iba jedno kolo rokovaní o trvalejšom mieri. Rozhovory zdanlivo uviazli na mŕtvom bode, keďže Spojené štáty uvalili na iránske prístavy námornú blokádu, zatiaľ čo Irán ponechal Hormuzský prieliv z veľkej časti naďalej uzavretý, pripomína AFP.
