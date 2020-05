Asadov bratranec-oligarcha tvrdí, že mu sýrsky štát zhabal majetok

Bejrút 20. mája (TASR) - Známy sýrsky magnát Rámí Machlúf, ktorý je bratrancom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, v utorok vyhlásil, že sýrsky štát nariadil zhabať mu majetok a zakázal mu uchádzať sa o štátne objednávky. Stalo sa tak pre peniaze, ktoré Machlúf údajne štátu dlhuje. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AFP.



Machlúf je považovaný za jedného z ľudí pohybujúcich sa v tesnej blízkosti prezidenta Asada. Jeho obchodné impérium zahŕňa sektor telekomunikácií, nehnuteľností, stavebníctvo i obchod s ropou. Podľa západných pozorovateľov sa Machlúf zásadným spôsobom podieľal na financovaní vojenského konfliktu v Sýrii. Pre svoje väzby na Asada sa Machlúf dostal na sankčné zoznamy Spojených štátov i EÚ.



Machlúf, ktorý je šéfom najväčšieho sýrskeho mobilného operátora Syriatel, sa so štátom sporí o 185 miliónov dolárov.



Sýrsky telekomunikačný úrad hrozil prijatím všetkých potrebných opatrení na vymáhanie týchto peňazí, ktoré podľa neho Syriatel dlhuje za udržanie svojej prevádzkovej licencie.



Machlúf však označil tieto nároky za neprimerané a nespravodlivé. Uviedol, že telekomunikačný úrad zhabal peniaze, ktoré patrili jemu, jeho manželke i deťom, aj "keď problém sa týka mojej spoločnosti, a nie mňa osobne". Uviedol tiež, že od vlády dostal oznámenie, že mu bude na päť rokov zakázané spolupracovať so štátom.



Machlúfovo vyhlásenie je posledným zo série jeho útokov na sýrske orgány za opatrenia prijaté proti nemu a jeho spoločnosti. Táto situácia trvá od vlani, keď sýrska vláda zmrazila majetok niekoľkých podnikateľov v súvislosti s daňovými únikmi a nedovoleným obohacovaním.



Sýrska tlač vtedy napísala, že do tejto skupiny patrí aj Machlúf, jeho manželka a jeho firmy.



V uplynulých týždňoch vládne bezpečnostné služby zadržali niekoľko Machlúfových zamestnancov - podľa AFP ide o krok, ktorý má zrejme Machlúfa zastrašiť a primať ho, aby sa vzdal podnikania.



Analytici tvrdia, že tento vývoj je dôkazom rastúcej izolácie Machlúfa od centier moci vrátane samotného prezidenta Asada.



Machlúfov vplyv v klane začal klesať pred dvoma rokmi, keď z desať rokov trvajúcej vojny v Sýrii začali profitovať aj iní hráči, čím prišiel o časť svojich príjmov a z "piliera režimu" sa zmenil na hlavný terč Asadom vedeného boja proti korupcii.