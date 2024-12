Asadov strýko údajne utiekol do Dubaja, iných príbuzných zadržali

Bejrút 28. decembra (TASR) - Manželku a dcéru jedného z bratrancov nedávno zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada zadržali v piatok na letisku v libanonskom Bejrúte, odkiaľ sa údajne pokúšali odletieť do Egypta s falošnými pasmi.



Odletieť z Bejrútu sa však údajne o deň skôr podarilo strýkovi zvrhnutého prezidenta a bývalému viceprezidentovi, Rifátovi Asadovi, ktorý je obvinený z vojnových zločinov. Tvrdia to nemenovaní predstavitelia libanonských justičných a bezpečnostných zložiek, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Podľa piatich citovaných libanonských predstaviteľov oboznámených s prípadom bola v piatok na letisku v Bejrúte zadržaná manželka a dcéra Rifátovho syna Durajda Aasada. Tie údajne nelegálne prepravili do Libanonu, odkiaľ plánovali odletieť do Egypta na falošné pasy.



Samotný Rifát Asad odletel podľa citovaných zdrojov z Bejrútu už o deň skôr na svoj pravý pas. Podľa informácií agentúry Reuters odvolávajúcej sa taktiež na nemenovaných predstaviteľov z libanonských bezpečnostných síl odletel do Dubaja. Spojené arabské emiráty dosiaľ informáciu oficiálne nepotvrdili.



Švajčiarska prokuratúra obžalovala v marci Rifáta Asada z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spred vyše štyridsiatich rokov. Dopustiť sa ich mal nariaďovaním vrážd, mučenia, krutého zaobchádzania a prípadov nezákonného zadržiavania, ku ktorým došlo v Sýrii vo februári 1982 - počas ozbrojeného konfliktu medzi sýrskymi ozbrojenými silami a islamistickou opozíciou, konkrétne počas masakry v severosýrskom meste Hamá.



Rifát Asad (87) je mladším bratom Bašárovho otca, sýrskeho exprezidenta Háfiza Asada, ktorý bol pri moci od roku 1970 až do svojej smrti v roku 2000. Rifát je prezývaný "Mäsiar z Hamy" za svoju údajnú rolu v masakre tisícov ľudí v Hamá v roku 1982. Asad vtedy velil jednotkám, ktoré boli vyslané na sever Sýrie, aby tam potlačili povstanie.



Príslušníci libanonských bezpečnostných síl a justičných orgánov tvrdia, že v Libanone bolo v ostatnom čase zadržaných už vyše 20 príslušníkov neslávne známej 4. divízie bývalej sýrskej armády, dôstojníkov vojenskej rozviedky, ako aj ďalších osôb napojených na bezpečnostné sily zvrhnutého Bašára Aasada. Niektorí z nich údajne boli zadržaní pri tom, ako sa pokúšali predať svoje zbrane.