Asadova manželka údajne podala žiadosť o rozvod, chce ísť do Londýna

Jeruzalem 23. decembra (TASR) - Manželka zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada podala žiadosť o rozvod po tom, ako vyjadrila nespokojnosť s životom v Moskve, informovali v nedeľu turecké a arabské médiá. Údajne sa chce presťahovať do Londýna, napísal na svojom webe denník Jerusalem Post.



Asmá Asadová sa podľa správ obrátila na ruský súd a požiadala o osobitné povolenie opustiť Moskvu.



Asadova manželka má dvojaké britské a sýrske občianstvo. Vyrastala v Londýne, kde sa narodila sýrskym rodičom, informovala stanica BBC. Do Sýrie sa presťahovala v roku 2000 a v tom istom roku sa vydala za Bašára Asada.



Vláda Asada sa skončila začiatkom decembra po rýchlej ofenzíve povstaleckých síl. Asad utiekol do Ruska a hoci mu tam schválili azyl, stále je podľa správ vystavený značným obmedzeniam. Nemôže odísť z Moskvy ani sa venovať akýmkoľvek politickým aktivitám.



Ruské úrady tiež zmrazili jeho majetok a financie. K jeho majetku údajne patrí 270 kilogramov zlata, dve miliardy dolárov a 18 bytov v ruskej metropole, uviedol Jerusalem Post.



Asadovmu bratovi Máhirovi dosiaľ azyl v Rusku neudelili a stále skúmajú jeho žiadosť, vyplýva zo správ saudskoarabských a tureckých médií. Máhir Asad a jeho rodina sú podľa nich v Rusku v domácom väzení.