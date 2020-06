Asadovho strýka Rifaata odsúdili na štyri roky a zhabanie majetku

Paríž 17. júna (TASR) - Parížsky súd v stredu odsúdil strýka sýrskeho prezidenta Bašára Asada na štyri roky väzenia za pranie špinavých peňazí a spreneveru peňazí zo sýrskych verejných zdrojov. Súd súčasne nariadil konfiškáciu majetku odsúdeného Rifaata Asada vo Francúzsku, uviedla agentúra AFP.



Hodnota majetku Rifaata Asada vo Francúzsku, ktorý súd nariadil skonfiškovať, dosahuje hodnotu približne 90 miliónov eur. Ide o dve rezidencie, asi 40 bytov, zámok, žrebčíny a podobne.



Podľa agentúry Reuters súd nariadil zaistiť aj majetok odsúdeného v Londýne v hodnote 29 miliónov eur.



Rifaat Asad bol súčasne súdom uznaný za vinného z prania špinavých peňazí prostredníctvom organizovaného gangu a sprenevery verejných prostriedkov v rokoch 1996-2016.



Ako informovala agentúra AFP, 82-ročný Rifaat Asad sa na súd nedostavil. Vlani v decembri bol hospitalizovaný, keď mu lekári predtým diagnostikovali vnútorné krvácanie.



Asad je bývalý vojenský veliteľ, ktorý je vo veľkej miere zodpovedný za potlačenie islamistického povstania z roku 1982 proti vtedajšiemu sýrskemu prezidentovi Háfizovi Asadovi, Bašárovmu otcovi. Zabitých pri tom bolo niekoľko tisíc ľudí. Rifaat Asad si za to i za účinkovanie v sýrskych ozbrojených zložkách vyslúžil prezývku "Mäsiar z (mesta) Hamá".



Po neúspešnom prevrate proti svojmu staršiemu bratovi Háfizovi bol Rifaat Asad donútený v roku 1984 utiecť do exilu - s rodinou a asi 200 vernými spojencami sa presunul najprv do Švajčiarska a potom do Francúzska.



Rifaat Asad, ktorý pritom v Sýrii nemal nijaký rodinný majetok, následne v Európe vybudoval impérium s realitami. Podľa informácií, ktoré zazneli na súde, majú tieto nehnuteľnosti hodnotu okolo 800 miliónov eur a nachádzajú sa najmä v Španielsku, ale aj vo Francúzsku a v Británii.



V roku 1998 sa vrátil do Sýrie, ale znova ju musel opustiť po tom, ako mu Háfiz Asad kvôli sporom odobral funkciu viceprezidenta.



Francúzska finančná prokuratúra (PNF) sa pri obžalobe Rifaata Asada opierala o svedecké výpovede o sprenevere financií z rozpočtových prostriedkov Sýrie, ktoré obhajoba odmietla. I samotný Rifaat Asad tvrdí, že pôvod jeho majetku je legálny. Pred vyšetrujúcim sudcom vyhlásil, že svoj majetok dostal do daru od saudskoarabského princa. Sudca však vzhľadom na Asadove súčasné majetkové pomery označil toto vysvetlenie za nedostatočné.



Jeho právnici v stredu opäť žiadali, aby súd ich mandanta zbavil obvinenia a prepustil na slobodu.



Vyšetrovanie Rifaata Asada vo Francúzsku sa začalo v roku 2014.