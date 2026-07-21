< sekcia Zahraničie
ASEAN vyjadril obavy z konfliktu na Blízkom východe
Ministri pripomenuli, že konflikt má okamžité a dlhodobé následky pre ľudí v regióne a tiež pre obchod, energetiku či potravinovú bezpečnosť.
Autor TASR
Manila 21. júla (TASR) - Ministri zo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v utorok vyjadrili vážne obavy z bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom a vyzvali na ich okamžité a úplné zastavenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Sme hlboko znepokojení z tohto vývoja, ktorý vážne podrýva pokračujúce snahy kľúčových sprostredkovateľov a oslabuje vyhliadku na mierové riešenie prostredníctvom dialógu a diplomacie,“ uviedli ministri na výročnom zasadnutí v Manile. „Vyzvali sme všetky zainteresované strany na maximálnu zdržanlivosť a zároveň na to, aby sa vyhli ďalšiemu zhoršovaniu situácie,“ zdôraznili.
Ministri pripomenuli, že konflikt má okamžité a dlhodobé následky pre ľudí v regióne a tiež pre obchod, energetiku či potravinovú bezpečnosť. Vyzdvihli aj dôležitosť zachovať „bezpečnosť na mori a udržiavať slobodu plavby a preletu“ a vyzvali na obnovenie „bezpečného, nerušeného a nepretržitého tranzitu prostredníctvom plavidiel a lietadiel v Hormuzskom prielive“.
ASEAN tvorí 11 krajín vrátane Indonézie, Thajska, Malajzie a Singapuru. Filipíny v súčasnosti zastávajú rotujúce predsedníctvo organizácie, pripomína DPA.
Na začiatku stretnutia filipínska ministerka zahraničných vecí Theresa Lazarová skonštatovala, že regionálne zoskupenie musí nájsť spoločnú cestu vpred uprostred globálnych otrasov a neistôt. „Musíme na tejto ceste pokračovať spoločne, pretože spolupráca už nie je voľbou - ide o strategickú nevyhnutnosť,“ povedala. „V rozdrobenom globálnom prostredí nedokáže žiadna krajina prekonať tieto búrky sama,“ dodala.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho rezortní kolegovia z Ruska a Číny oznámili, že sa zúčastnia na viacdňovej schôdzke v Manile. Očakáva sa, že okrem konfliktu na Blízkom východe budú ministri rokovať aj o napätí v Juhočínskom mori a o vývoji situácie v Mjanmarsku, ktoré je síce členom tohto zoskupenia, ale od vojenského prevratu v októbri 2021 nemá povolené zúčastňovať sa na zasadnutiach združenia.
„Sme hlboko znepokojení z tohto vývoja, ktorý vážne podrýva pokračujúce snahy kľúčových sprostredkovateľov a oslabuje vyhliadku na mierové riešenie prostredníctvom dialógu a diplomacie,“ uviedli ministri na výročnom zasadnutí v Manile. „Vyzvali sme všetky zainteresované strany na maximálnu zdržanlivosť a zároveň na to, aby sa vyhli ďalšiemu zhoršovaniu situácie,“ zdôraznili.
Ministri pripomenuli, že konflikt má okamžité a dlhodobé následky pre ľudí v regióne a tiež pre obchod, energetiku či potravinovú bezpečnosť. Vyzdvihli aj dôležitosť zachovať „bezpečnosť na mori a udržiavať slobodu plavby a preletu“ a vyzvali na obnovenie „bezpečného, nerušeného a nepretržitého tranzitu prostredníctvom plavidiel a lietadiel v Hormuzskom prielive“.
ASEAN tvorí 11 krajín vrátane Indonézie, Thajska, Malajzie a Singapuru. Filipíny v súčasnosti zastávajú rotujúce predsedníctvo organizácie, pripomína DPA.
Na začiatku stretnutia filipínska ministerka zahraničných vecí Theresa Lazarová skonštatovala, že regionálne zoskupenie musí nájsť spoločnú cestu vpred uprostred globálnych otrasov a neistôt. „Musíme na tejto ceste pokračovať spoločne, pretože spolupráca už nie je voľbou - ide o strategickú nevyhnutnosť,“ povedala. „V rozdrobenom globálnom prostredí nedokáže žiadna krajina prekonať tieto búrky sama,“ dodala.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho rezortní kolegovia z Ruska a Číny oznámili, že sa zúčastnia na viacdňovej schôdzke v Manile. Očakáva sa, že okrem konfliktu na Blízkom východe budú ministri rokovať aj o napätí v Juhočínskom mori a o vývoji situácie v Mjanmarsku, ktoré je síce členom tohto zoskupenia, ale od vojenského prevratu v októbri 2021 nemá povolené zúčastňovať sa na zasadnutiach združenia.