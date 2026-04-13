< sekcia Zahraničie
ASEAN vyzval na mierové rokovania s Iránom
Autor TASR
Manila 13. apríla (TASR) - Združenie národov Juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v pondelok vyzvalo Spojené štáty a Irán, aby pokračovali v rokovaniach zameraných na ukončenie vojny na Blízkom východe a zaručenie bezpečného prechodu lodiam cez Hormuzský prieliv. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Juhovýchodné ázijské krajiny, ako sú Filipíny a Malajzia, sú vo veľkej miere závislé od ropy z Blízkeho východu, pričom jej veľká časť sa vyváža práve cez túto kľúčovú vodnú trasu.
Filipíny, ktoré v súčasnosti združeniu predsedajú, v marci zaviedli štvordňový pracovný týždeň pre štátnych zamestnancov s cieľom ušetriť palivo, zatiaľ čo v Malajzii, Thajsku a Vietname vyzvali zamestnancov verejnej správy, aby pracovali z domu.
Ministri zahraničných vecí 11 členských krajín diskutovali prostredníctvom online prenosu o vojne USA a Izraela proti Iránu, niekoľko hodín pred tým, ako malo americké námorníctvo začať blokádu iránskych prístavov.
Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že Spojené štáty začnú blokovať námornú dopravu v iránskych prístavoch a pobrežných oblastiach po tom, ako na víkendových mierových rozhovoroch nedosiahli dohodu s Teheránom.
Avizovaná blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa mala začať v pondelok o 16.00 h SELČ. Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) ju oznámilo s tým, že cez kľúčový Hormuzský prieliv budú môcť prejsť len lode, ktoré sa neplavia do alebo z Iránu.
Jeho armáda tento krok označila za nelegálny s varovaním, že v prípade ohrozenia iránskych prístavov nebudú v bezpečí ani žiadne iné v okolitých krajinách Perzského zálivu.
Ministri zahraničných vecí združenia ASEAN sa dohodli, že budú naliehať na USA a Irán, aby „pokračovali v rokovaniach, ktoré povedú k ukončeniu konfliktu a k trvalému mieru a stabilite v regióne“, uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.
Vyzvali tiež na „plné a účinné dodržiavanie“ súčasného dvojtýždňového prímeria a na „obnovenie bezpečného, nerušeného a nepretržitého prechodu lodí a lietadiel cez Hormuzský prieliv“.
Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) sa preplaví na lodiach cez Hormuzský prieliv približne 20 percent svetových dodávok ropy, z čoho 80 percent smeruje práve na ázijský trh.
