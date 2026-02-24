Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Asi 1700 vojakov zranených na Ukrajine liečili v Nemecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nemecký rezort zdravotníctva zároveň oznámil, že Ukrajine poskytol zdravotnícke pomôcky ako sú ochranné obleky, ventilátory či dezinfekčné prostriedky za viac ako 76 miliónov eur.

Berlín 24. februára (TASR) - V Nemecku od začiatku konfliktu vo februári 2022 liečili približne 1700 poranených vojakov z Ukrajiny. Oznámilo to v utorok nemecké ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Pacientov privážali z Ukrajiny a prerozdeľovali ich medzi nemocnice v Nemecku, vysvetlilo ministerstvo. Doplnilo, že tento rok je na podobné liečby vyčlenených v spolkovom rozpočte asi 25 miliónov eur. „Ochota pomôcť Ukrajine zostáva vysoká, a to aj v sektore zdravotníctva,“ uviedla nemecká ministerka zdravotníctva Nina Warkenová.

Ukrajinská civilná infraštruktúra vrátane viac ako 2800 zdravotníckych zariadení je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) stále častým cieľom ruských útokov. „Naďalej pevne stojíme po boku Ukrajiny,“ vyhlásila Warkenová.

