Asi 80 percent Kanaďanov odmieta platiť za bezpečnosť Harryho a Meghan

Montreal 3. februára (TASR) - Až 77 percent Kanaďanov je presvedčených, že ich krajina nemá povinnosť platiť za bezpečnosť britského princa Harryho a jeho manželky Meghan, ktorí sa odsťahovali zo Spojeného kráľovstva a usadili sa v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti Nanos Research vypracovaného pre spravodajskú televíziu CTV, informovala v pondelok agentúra AFP.



Väčšina kanadských daňových poplatníkov tak zastáva názor, že za vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu nemusia platiť, keďže do Kanady neprišli ako zástupcovia britskej kráľovnej Alžbety II. Tá stojí zároveň na čele Kanady, ktorá je parlamentnou monarchiou.



Harry a Meghan nedávno informovali, že chcú postupne nadobudnúť finančnú nezávislosť a prestať sa zúčastňovať na oficiálnych podujatiach vyplývajúcich zo svojho postavenia. Buckinghamský palác v sobotu oznámil, že Harry a Meghan už nebudú disponovať titulom "kráľovská výsosť" a nebudú už ani platení z verejných peňazí. Harry zostane princom a pár si ponechá tituly vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu.



Len 19 percent opýtaných kanadských občanov by nemalo nič proti tomu, keby ich krajina pokrývala časť výdavkov na bezpečnosť britského manželského páru.



K otázke bezpečnosti princa Harryho a Meghan zatiaľ nebolo poskytnuté oficiálne oznámenie, poznamenala AFP s tým, že kanadskí predstavitelia momentálne o tom vedú diskusie.



Len 32 percent ľudí v prieskume uviedlo, že silne podporuje zachovanie vzťahov s kráľovskou rodinou, ako aj status Veľkej Británie ako konštitučnej monarchie. Zrušenie prepojení na britskú monarchiu viac-menej podporuje 35 percent opýtaných osôb.



Viac ako dve tretiny respondentov uviedlo, že súkromie dvojice a ich malého syna Archieho bude viac rešpektované v Kanade, než to bolo v Británii.



Harry a Meghan, ktorí aktuálne žijú v hlavnom meste Britskej Kolumbie Victoria, ležiacom na ostrove Vancouver, v januári právnou cestou varovali médiá po tom, ako boli zverejnené fotografie vojvodkyne na prechádzke so svojím synom a psami. Ako napísala stanica BBC, právnici dvojice povedali, že fotografie boli vyhotovené bez Meghaninho súhlasu a manželia sú pripravení voči tomu podniknúť právne kroky.



Prieskum prebehol na vzorke 1003 Kanaďanov telefonicky alebo on-line so štatistickou odchýlkou 3,1 percenta.