Asistent režiséra nevedel, že Baldwinovi dáva zbraň s ostrými nábojmi

Washington 23. októbra (TASR) - Americký herec Alec Baldwin, ktorý vo štvrtok nešťastnou náhodou smrteľne zranil kameramanku Halynu Hutchinsovú a postrelil režiséra Joela Souzu pri natáčaní filmu, dostal nabitú zbraň od asistenta režiséra. Ten mu naznačil, že rekvizitu môže bezpečne použiť. Vyplýva to súdnych záznamov, ktoré zverejnili v piatok.



Podľa agentúry AP vyšetrovanie incidentu ukázalo, že asistent nevedel, že zbraň bola nabitá ostrými nábojmi. Vyšetrovatelia zaistili samotnú vražednú zbraň, ako aj ďalšie zbrane a muníciu, ktoré sa pri natáčaní filmu používali. Medzi zadržanými rekvizitami je aj zakrvavený kostým, ktorý mal Baldwin v čase incidentu na sebe.



Baldwin v piatok v súvislosti s tragédiou vyjadril svoj zármutok. "Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili môj šok a smútok v súvislosti s tragickou nehodou, ktorá pripravila o život Halynu Hutchinsovú, manželku, matku a našu hlboko obdivovanú kolegyňu. Plne spolupracujem s vyšetrovateľmi na objasnení toho, ako k tejto tragédii došlo," napísal na Twitteri. Dodal, že je v kontakte s jej manželom a ponúka svoju podporu jemu aj jeho rodine.



K tragédii došlo v americkom štáte Nové Mexiko pri natáčaní westernu s názvom "Rust", v ktorom Baldwin stvárňuje hlavnú úlohu. Halyna Hutchinsová a Joel Souza "boli postrelení, keď zo zbrane vystrelil Alec Baldwin," uviedol šerif okresu Santa Fe. Hutchinsová bola zasiahnutá do hrude, Souza stál v čase výstrelu za ňou.



Postrelenú 42-ročnú kameramanku následne previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Režiséra (48) so zraneniami previezla sanitka do inej nemocnice. Neskôr ho z nej prepustili.



V súvislosti s incidentom nebolo zatiaľ vznesené žiadne obvinenie.