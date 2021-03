Asadovú manželku vyšetrujú pre podozrenie z podnecovania k terorizmu

Londýn 15. marca (TASR) - Londýnska polícia začala viesť predbežné vyšetrovanie manželky sýrskeho prezidenta Bašára Asada, Asmy Asadovej pre podozrenie z podnecovania k terorizmu. Ako napísal britský nedeľník The Sunday Times, vyšetrovanie sa začalo na žiadosť skupiny právnikov z medzinárodného združenia Guernica 37.



Advokáti zaslali protiteroristickej polícii dokumenty, ktoré podľa ich názoru potvrdzujú, že Asma Asadová, ktorá ako manželka sýrskeho prezidenta patrí k vplyvným ľuďom v Sýrii, "podnecovala terorizmus".



Príslušné dokumenty dostala londýnska mestská polícia ešte v júli minulého roku, potvrdil jej nemenovaný predstaviteľ v nedeľu pre televíziu Sky News. Momentálne sa nimi zaoberá policajné oddelenie špecializované na vojnové zločiny. Na základe jeho analýz sa rozhodne, či sa bude pokračovať vo vyšetrovaní Asmy Asadovej na inej úrovni.



Asma Asadová, ktorá sa narodila a pred uzavretím manželstva s Asadom žila v Londýne, má sýrske aj britské občianstvo. V prípade, že sa jej dokáže podnecovanie k terorizmu, bude jej hroziť strata britského občianstva.



Právnici zo združenia Guernica 37 však zdôrazňujú, že považujú za svoju prioritu zabezpečiť to, aby Asma Asadová bola súdená podľa britského práva, a nielen zbavená pasu.



Toby Cadman, zakladateľ združenia Guernica 37, povedal v rozhovore pre televíziu al-Džazíra, že prvá dáma Sýrie sa zrejme podieľala na zločinoch.



"Je podozrivá z toho, že podnecovala k činom, ktoré mali za následok smrť," dodal. Ako príklad uviedol stretnutia s jednotkami, verejné vyhlásenie, oslavovanie konania armády, ktoré malo za následok pol milióna úmrtí a použitie chemických a iných foriem zakázaných zbraní. Nejde len o to, že je manželkou prezidenta, tvrdíme, že aktívne bojovala a aktívne sa podieľala na týchto zločinoch, a preto musí čeliť spravodlivosti, zdôraznil Cadman.



Práve 15. marca uplynie desať rokov od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii. Vojna v Sýrii si vyžiadala viac ako 500.000 obetí na životoch a vysídlenie miliónov ľudí. Krajina sa v konflikte rozdrobila na oblasti, ktoré ovládali proti sebe bojujúce zoskupenia podporované rôznymi regionálnymi alebo medzinárodnými aktérmi.