Asociácia: Klienti slovenských CK na Blízkom východe sú v bezpečí

Vozidlá prechádzajú okolo pomníka Azadi (Sloboda) v Teheráne, Irán, nedeľa, 22. februára 2026, ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele.

Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Turisti, ktorí prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií (CK) vycestovali do krajín na Blízkom východe, sú v bezpečí. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) to na základe informácií cestovných kancelárií oznámila na sociálnej sieti.

Cestovné kancelárie sú v kontakte so svojimi zástupcami v destináciách a rovnako tak s dotknutými leteckými spoločnosťami,“ dodala asociácia. Uistila, že situáciu podrobne monitoruje.

Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.
