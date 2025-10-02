< sekcia Zahraničie
Asociácia novinárov pre zákon o zahraničných agentoch opúšťa Salvádor
Autor TASR
San Salvador 2. októbra (TASR) - Salvádorská Asociácia novinárov presúva svoje pôsobisko mimo územia krajiny v reakcii na prijatie zákona o zahraničných agentoch začiatkom tohto roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Asociácia založená v roku 1936 v stredu oznámila, že sa bude musieť presťahovať do inej nemenovanej krajiny, aby mohla naďalej brániť práva novinárov a slobodu tlače. Už v septembri oznámila plány zatvoriť svoje kancelárie.
„Bolo to ťažké rozhodnutie, prijaté po zhodnotení naliehavej potreby pracovať bez obmedzení a tlakov,“ vyhlásilo združenie. Reaguje na májové prijatie zákona o zahraničných agentoch. Podľa neho sa zavádza daň 30 percent na zahraničné financovanie mimovládnych organizácií a musia byť zaregistrované ako zahraniční agenti.
Asociácia uviedla, že vie o 43 salvádorských novinároch, ktorí medzi marcom a júnom opustili krajinu, pričom väčšina z nich pracovala pre nezávislé internetové spravodajské portály. Združenie tvrdí, že sa dosiaľ nevrátili pre obavy zo zatknutia, podobne ako sa to tento rok stalo v prípade niekoľkých ľudskoprávnych aktivistov.
Odporcovia zákona tvrdia, že ide o pokus umlčať kritické hlasy útočením na ich medzinárodné financovanie. Mimo územie Salvádoru sa už presťahovalo niekoľko ďalších významných organizácií vrátane ľudskoprávnej skupiny Cristosal.
Podľa agentúry AP si takýmito krokmi salvádorský prezident Nayib Bukele upevňuje moc a vplyv v krajine. Verejne poukazuje najmä na svoj úspech v boji proti zločineckým gangom a vysokú popularitu medzi obyvateľstvom.
