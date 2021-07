Asociácia novinárov žiada prevoz väzneného žurnalistu do nemocnice

Minsk 30. júla (TASR) - Bieloruská asociácia novinárov (BAJ) vyzvala vo štvrtok predstaviteľov v krajine, aby väzneného novinára Andreja Skurka premiestnili do civilnej nemocnice v súvislosti so zápalom pľúc, ktorý dostal po nakazení sa koronavírusom vo väzbe. Informovala o tom agentúra AP.



Andrej Skurko, ktorý v rokoch 2006-2017 pracoval ako šéfredaktor najstarších nezávislých novín v Bielorusku Naša Niva, bol zadržaný pred troma týždňami. Momentálne sa nachádza v cele predbežného zadržania v hlavnom meste Minsk.



Naša Niva tento týždeň informovala, že novinára umiestnili na nemocničné oddelenie väznice so "štrukturálnymi zmenami na pľúcach" a jeho spoluväzni museli ísť do karantény pre podozrenie, že sa Skurko nakazil covidom.



BAJ sa so žiadosťou o okamžitú hospitalizáciu 43-ročného Skurka, ktorý je šéfom oddelenia reklamy a marketingu spomenutého významného týždenníka, obrátila na ministerstvo vnútra, ako aj na rezort zdravotníctva.



Ešte predtým, než sa dostal do väzenia, kde sa nachádza v súčasnosti, strávil údajne 13 dní v inej väznici známej svojimi tvrdými podmienkami. Nemal tam posteľ či matrac a takisto nemal prístup k liekom na cukrovku, ktoré užíva. BAJ varovala, že koronavírus môže byť preňho smrteľný, keďže je diabetikom.



Bieloruská polícia v rámci masových razií zameraných na novinárov a aktivistov prehľadala 8. júla aj redakciu mediálnej organizácie Naša Niva, ako aj príbytky niektorých jej zamestnancov. V rovnaký deň bol zadržaný i Skurko spolu so šéfredaktorom Jahorom Marcinovičom a dvoma ďalšími spolupracovníkmi, ktorých neskôr prepustili. Skurko a Marcinovič sú však naďalej vo väzbe a čelia obvineniam v súvislosti s chybnými platbami za účty za energie, za čo hrozí trest do piatich rokov väzenia.



Dovedna vykonali bieloruské orgány počas júla už vyše 200 razií v kanceláriách a bytoch žurnalistov a aktivistov, uvádza ľudskoprávna organizácia Viasna. Bieloruskí predstavitelia podľa Viasny úmyselne vytvárajú za mrežami pre politických väzňov neznesiteľné podmienky vrátane umiestňovania ich do "koronavírusových ciel".



Dlhoročný autoritársky bieloruský prezident Alexandr Lukašenko prisľúbil pokračovanie krokov voči ľuďom, ktorých nazval "zahraničnými agentmi" a "banditmi". Vo väzbe - čakajúc na súd alebo odpykávajúc si svoj trest - sa aktuálne nachádza 28 bieloruských novinárov.