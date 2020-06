Assange neprišiel na súd pre zdravotné problémy

Londýn 29. júna (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange sa v pondelok nemohol pre zdravotné problémy zúčastniť na pojednávaní londýnskeho súdu, ktorý má rozhodnúť o tom, či bude vydaný na trestné stíhanie do USA. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie WikiLeaks.



Súd počas pondelkového procedurálneho pojednávania potvrdil, že proces, v rámci ktorého sa bude rozhodovať o americkej žiadosti o Assangeovo vydanie, sa začne v septembri.



Julian Assange sa mal na pondelkovom súdnom konaní zúčastniť prostredníctvom videokonferencie z londýnskej väznice Belmarsh, kde je v súčasnosti vo väzbe.



Jeho nepriaznivý zdravotný stav mu však podľa WikiLeaks neumožnil, aby absolvoval cestu do väzenskej miestnosti určenej na video konferencie. Na virtuálnom pojednávaní sa nezúčastnil v súlade s odporúčaniami lekárov.



Americké úrady už voči Assangeovi vzniesli 18 obvinení, väčšinu na základe zákona o špionáži. Minulý týždeň text obžaloby rozšírili v prípade obvinenia zo sprisahania zameraného na preniknutie do počítačových systémov.



Juliana Assangea takisto obviňujú so spolupráce s niekdajším analytikom americkej rozviedky Bradleym Manningom s cieľom získať prístup do počítačov amerického ministerstva obrany. Z Manninga sa neskôr stala trans žena Chelsea Manningová. Assangeovi právnici tvrdia, že vznesené obvinenia sú politicky motivované.



Organizácia WikiLeaks pred pondelkovým pojednávaním americké úrady obvinila, že obžalobu rozšírili len krátko predtým, ako uplynie termín na poskytnutie dôkazov obhajoby (10. júla), s cieľom zabrániť obhajcom efektívne reagovať. Assangeovi právnici údajne stále nedostali plné znenie obžaloby.



Ďalšie procedurálne pojednávanie je podľa súdu naplánované na 27. júla. Assange sa na ňom musí zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, pokiaľ jeho účasť nebude opäť ospravedlnená zo zdravotných dôvodov.