Assange po dohode s úradmi USA prizná vinu, vyplýva z dokumentov súdu

Wikileaks: Assange už opustil väzenie a odletel z Británie



Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange hovorí na balkóne ekvádorského veľvyslanectva v Londýne, 5. februára 2016. Foto: TASR/AP

Austrálsky premiér: Prípad Assangea sa "naťahoval" už príliš dlho



Washington 25. júna (TASR) - Zakladateľ servera Wikilieaks Julian Assange podľa očakávania tento týždeň prizná vinu v súvislosti s porušením amerického zákona o špionáži v rámci dohody s úradmi USA, ktorá by mohla ukončiť jeho väznenie v Británii a umožniť návrat domov, vyplýva z dokumentov súdu. TASR informuje podľa utorkovej správy agentúr Reuters, AP a AFP.Assange podľa týchto dokumentov predstúpi pred federálny súd na súostroví Severné Mariány v Západnom Tichomorí a prizná sa k obvineniam zo sprisahania za účelom nezákonného získavania a šírenia utajovaných informácií o národnej obrane USA, uviedlo americké ministerstvo spravodlivosti v liste podanom na súde.Podľa očakávania bude odsúdený a 62 mesiacov väzenia, čo je čas, ktorý vo väzení už strávil a po vyslovení rozsudku sa vráti domov do Austrálie. Pojednávanie sa uskutoční v stredu o deviatej hodine ráno miestneho času (01.00 h SELČ), spresňuje Reuters.Washington žiadal o vydanie Assangea do USA za údajné sprisahanie po tom, ako zverejnil státisíce uniknutých tajných dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku.Assange sa proti vydaniu do USA bráni už viac než desať rokov. Sedem rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných päť rokov v prísne stráženom britskom väzení Belmarsh.Veľké mediálne organizácie, obhajcova slobody tlače či napríklad aj austrálsky parlament odsudzujú stíhanie Assangea na základe amerického zákona o špionáži z roku 1917, ktorý nikdy predtým nebol v súvislosti so zverejnením tajných informácií použitý.Portál Wikileaks v utorok uviedol, že jeho zakladateľ Julian Assange opustil väzenie v Británii, kde bol doposiaľ zadržiavaný, a odletel z krajiny. K oznámeniu došlo krátko po zverejnení informácií, podľa ktorých sa Assange po dohode s úradmi USA prizná k vine v súvislosti s porušením amerických zákonov o špionáži, čo mu umožní návrat domov do Austrálie. TASR informuje podľa agentúr Reuters a DPA.Assange podľa portálu odcestoval z Británie z letiska Stansted ešte v pondelok popoludní.," uvádza sa v príspevku na účte Wikileaks na platforme X.," dodáva portál.Po príspevku zverejnil Wikileaks aj krátke video, na ktorom vidieť zrejme Assangea, ako ho prevážajú na letisko a ako nastupuje do lietadla, píše DPA.Portál krátko predtým uviedol, že Assange predstúpi pred federálny súd na súostroví Severné Mariány v Západnom Tichomorí a prizná sa k obvineniam zo sprisahania za účelom nezákonného získavania a šírenia utajovaných informácií o národnej obrane USA. Vyplýva to zo súdneho dokumentu, ktorý podalo americké ministerstvo spravodlivosti.Austráska vláda v utorok uviedla, že vie o právnom konaní zakladateľa portálu Wikileaks Juliana Assangea v USA a dodala, že jeho prípad sa "naťahoval" príliš dlho. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.Z dokumentov súdu vyplýva, že Assange, ktorý je austrálskym občanom, sa dohodol o priznaní viny v záujme zaistenia svojej slobody. Pred súd by mal predstúpiť na súostroví Severné Mariány, čo je americké územie v Tichomorí.Podľa austrálskeho premiéra Anthonyho Albanesseho je jasné, že prípad Assangea sa "," píše Reuters.Vláda v Austrálii dodala, že nie je vhodné záležitosť ďalej komentovať vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie.Assangeova manželka Stella v utorok poďakovala všetkým, ktorí ich doposiaľ podporovali. "!!!" napísala na platforme X po potvrdení, že Assange opustil múry londýnskej väznice Belmarsh a odletel z Británie. "" všetkým, ktorí podporovali celosvetové ťaženie za jeho prepustenie, dodala.Assangeova matka Christine podľa agentúry AFP pre austrálske médiá vyjadrila vďačnosť, že jeho "utrpenie" sa teraz konečne končí.Lietadlo s Assangeom na palube sa cestou na súostrovie Severné Mariány zastaví v thajskej metropole Bangkok na doplnenie paliva a vody, uvádza AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.Na základe dohody o priznaní viny by mal byť odsúdený na päť rokov väzenia, ktoré si už medzičasom odpykal, a mohol by sa vrátiť domov do Austrálie.