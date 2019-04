Assange počas zatýkania držal v ruke knihu od Vidala

Assange začal zverejňovať tajné materiály o vojnových zločinoch spáchaných v Iraku a Afganistane počas funkčného obdobia exprezidenta USA Georgea W. Busha.

Londýn 12. apríla (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange počas svojho štvrtkového zadržania a vyvlečenia britskou políciou z budovy ekvádorského veľvyslanectva v Londýne držal v ruke knihu od amerického spisovateľa a politika Gorea Vidala s názvom History of the National Security State.



Neskôr, keď na Westminsterskom magistrátnom súde a čakal na začiatok pojednávania, Assange si z tejto knihy potichu čítal, uvádza denník The Washington Post. Súd uznal 47-ročného Austrálčana za vinného z porušenia podmienok prepustenia na kauciu a nariadil jeho väzbu až do oznámenia trestu.



Vidalova kniha pokrýva témy blízke Assangeovi a WikiLeaks, pričom sa zameriava na historické udalosti, ktoré viedli k vzniku americkej stratégie národnej bezpečnosti ako masívnemu vojensko-priemyselno-bezpečnostnému komplexu, ako sa podľa denníka USA Today uvádza v anotácii predmetnej knihy vydanej v roku 2014.



"Ľudí nepočuť, pretože nemajú informácie," varuje Vidal vo svojej knihe. Assange ani nikto z jeho prívržencov neposkytol vysvetlenie, prečo austrálsky whistleblover držal túto knihu v rukách a aké posolstvo sa tým snažil verejnosti tlmočiť. Na sociálnych sieťach to však vzbudilo značnú pozornosť.



Assange začal zverejňovať tajné materiály o vojnových zločinoch spáchaných v Iraku a Afganistane počas funkčného obdobia exprezidenta USA Georgea W. Busha a vyhol sa stíhaniu za vlády jeho nástupcu Baracka Obamu.



Vidal vo svojej knihe kritizuje amerických republikánov i demokratov za stupňovanie stratégie "vnútornej bezpečnosti" v rokoch, ktoré nasledovali po rozsiahlych teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001.



Assange prostredníctvom svojich právnikov odkázal, že jeho zatknutie bolo v ére "štátu národnej bezpečnosti" neodvrátiteľné. "Vravel som vám to," povedal Assange, parafrázujúc názov inej Vidalovej knihy "I Told You So".