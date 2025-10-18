< sekcia Zahraničie
Assange žiada 20-ročný trest pre Španiela, ktorý ho špehoval pre USA
Assange bol prepustený z britského väzenia s vysokým stupňom stráženia v júni minulého roka po uzatvorení dohody o vine a treste s americkou vládou ohľadom činnosti platformy WikiLeaks.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 18. októbra (TASR) - Austrálsky aktivista a zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange požiadal Španielsko, aby udelilo 20-ročný trest odňatia slobody šéfovi bezpečnostnej firmy, ktorý ho údajne špehoval pre Spojené štáty.
Assangeovi právnici navrhli tento väzobný trest pre Davida Moralesa - obvineného z odhalenia a zverejnenia tajomstiev, úplatkárstva, prania špinavých peňazí a nelegálneho držania zbraní - vo vyhlásení, do ktorého mali v sobotu možnosť nahliadnuť novinári tlačovej agentúry AFP.
Assange bol prepustený z britského väzenia s vysokým stupňom stráženia v júni minulého roka po uzatvorení dohody o vine a treste s americkou vládou ohľadom činnosti platformy WikiLeaks, ktorá zverejnila prísne tajné vojenské a diplomatické údaje.
Assange strávil za mrežami päť rokov, pričom bojoval proti svojmu vydaniu z Británie na stíhanie do Spojených štátov. Predtým sa ďalších sedem rokov ukrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, kde požiadal o politický azyl.
V rokoch 2015-2018 dohliadala na bezpečnosť ambasády španielska spoločnosť Undercover Global. Jej majiteľom bol Morales, bývalý vojenský dôstojník, ktorý momentálne v Španielsku čaká na súdny proces. Assangeovi obhajcovia tvrdia, že v roku 2016 Morales a americké úrady nadviazali kontakt s cieľom dodávať informácie o Assangeovi.
Španielsky súd dospel k záveru, že Morales údajne špehoval Assangea a sprostredkovával „nezákonne získané informácie“ o ňom a ďalších osobnostiach - vrátane viacerých latinskoamerických prezidentov, s ktorými bol aktivista v kontakte.
Assangeovi právnici navrhli tento väzobný trest pre Davida Moralesa - obvineného z odhalenia a zverejnenia tajomstiev, úplatkárstva, prania špinavých peňazí a nelegálneho držania zbraní - vo vyhlásení, do ktorého mali v sobotu možnosť nahliadnuť novinári tlačovej agentúry AFP.
Assange bol prepustený z britského väzenia s vysokým stupňom stráženia v júni minulého roka po uzatvorení dohody o vine a treste s americkou vládou ohľadom činnosti platformy WikiLeaks, ktorá zverejnila prísne tajné vojenské a diplomatické údaje.
Assange strávil za mrežami päť rokov, pričom bojoval proti svojmu vydaniu z Británie na stíhanie do Spojených štátov. Predtým sa ďalších sedem rokov ukrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, kde požiadal o politický azyl.
V rokoch 2015-2018 dohliadala na bezpečnosť ambasády španielska spoločnosť Undercover Global. Jej majiteľom bol Morales, bývalý vojenský dôstojník, ktorý momentálne v Španielsku čaká na súdny proces. Assangeovi obhajcovia tvrdia, že v roku 2016 Morales a americké úrady nadviazali kontakt s cieľom dodávať informácie o Assangeovi.
Španielsky súd dospel k záveru, že Morales údajne špehoval Assangea a sprostredkovával „nezákonne získané informácie“ o ňom a ďalších osobnostiach - vrátane viacerých latinskoamerických prezidentov, s ktorými bol aktivista v kontakte.