Assangeova manželka zverejnila rodinnú fotografiu z pláže

Sydney 23. júla (TASR) - Manželka Juliana Assangea zverejnila rodinnú fotografiu, na ktorej si zakladateľ servera WikiLeaks necelý mesiac po prepustení z väzby vychutnáva slobodu s rodinou na opustenej pláži. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Assange (53) sa 26. júna vrátil do rodnej Austrálie po 14 rokoch súdneho sporu okolo zverejnenia tajných dokumentov americkej armády. Od príletu na letisko v Canberre sa vyhýbal mediálnej pozornosti.



Assangeova manželka Stella v pondelok zverejnila na sociálnej sieti Instagram fotografiu z pláže s popisom "Rodinná fotografia!", na ktorej sa po jej boku usmieva Assange pri pohľade na ich dvoch synov - Gabriela a Maxa. Podľa miestnych médií bola fotografia zhotovená pravdepodobne niekde v Austrálii.



Stella Assangeová naposledy zverejnila fotografiu so svojím manželom 3. júla, na jeho narodeniny. Pár sa zosobášil v roku 2022 ešte v čase, keď bol Assange väznený v londýnskej väznici Belmarsh.



Assange sa čiastočne priznal k špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov o pôsobení americkej armády v Afganistane a Iraku. Podľa vlastných slov sa však nazdával, že publikovaním týchto materiálov koná v medziach amerického ústavného práva na slobodu prejavu. Po tomto priznaní americké úrady súhlasili s jeho prepustením z väzby v Británii, kde strávil päť rokov a čakal na svoje možné vydanie na stíhanie do Spojených štátov. Americký súd ho prepustil na slobodu vzhľadom na dobu, ktorú strávil vo väzení.



Pred väznením v Británii sa zakladateľ servera WikiLeaks sedem rokov zdržiaval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, kde sa snažil získať azyl, aby sa vyhol vydaniu do Švédska a USA. Americké obvinenia boli založené na zverejnení tajných vojenských dokumentov, zatiaľ čo Švédsko sa zaoberalo podozreniami zo sexuálnych útokov. Štokholm však obvinenia nakoniec stiahol.



Materiály, ktoré zverejnil na WikiLeaks, zahŕňali video, na ktorom sú zabíjaní civilisti paľbou z amerického vrtuľníka v Iraku v roku 2007.



Assange sa stal hrdinom pre bojovníkov za slobodu prejavu za odhaľovanie nekalých praktík. USA tvrdili, že svojimi aktivitami ohrozil amerických agentov.