Assangeova právnička vyzvala na jeho prepustenie z väzenia

Londýn 12. apríla (TASR) - Právnička zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea vydala výzvu na jeho prepustenie z britského väzenia. Stella Morrisová uviedla, že existujú oprávnené obavy o jeho zdravie vzhľadom na koronavírusovú pandémiu a Assangeovu izoláciu vo väzbe, informovala v nedeľu tlačová agentúra DPA.



Assange sa nachádza v londýnskej väznici Belmarsh odvtedy, ako ho pred rokom násilne vysťahovali z ekvádorského veľvyslanectva v britskej metropole, a momentálne čaká na pojednávanie o svojej extradícii do USA, kde je hľadaný v súvislosti s aktivitami WikiLeaks, ktorá zverejňuje uniknuté citlivé vládne materiály poskytnuté anonymnými zdrojmi.



Assangeovi právni zástupcovia tvrdia, že 48-ročnému Austrálčanovi hrozí koronavírusová nákaza, ktorá je vo väzniciach "endemická", a je vzhľadom na svoje fyzické i psychické problémy zraniteľnejší. Morrisová sa podľa vlastných slov obáva, že Assange môže zomrieť. "Je v odlúčení 23 hodín denne a všetky návštevy boli zrušené," uviedla.



Britský súd v marci zamietol jeho prepustenie na kauciu s tým, že by sa tak mohol vyhnúť procesu o extradícii do Spojených štátov.



Tlačová agentúra Press Association priniesla informáciu o neočakávanom osobnom prepojení Assangea a Morrisovej. S odvolaním sa na súdne dokumenty uviedla, že Morrisová a Assange sú od roku 2015 vo vzťahu a majú dve deti - trojročného Gabriela a ročného Maxa. Morrisová, ktorá pochádza z Juhoafrickej republiky, uviedla, že s Assangeom sa zoznámila v roku 2011, keď bola vedeckou pracovníčkou. Dodala, že sa medzi nimi vyvinulo silné puto.



Assange strávil v budove ekvádorského veľvyslanectva sedem rokov. Polícia ho zatkla v apríli 2019 za to, že sa nevzdal na predchádzajúci zatykač vydaný v súvislosti s požiadavkou na vydanie do Švédska v rámci prípadu zahŕňajúceho obvinenia zo sexuálneho útoku, ktoré však boli neskôr stiahnuté.