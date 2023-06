Asscher: Právo Ukrajincov žiť v EÚ bude potrebné predĺžiť o 10 rokov

Brusel/Amsterdam 7. júna (TASR) - Právo občanov Ukrajiny žiť a pracovať v členských krajinách Európskej únie možno bude potrebné predĺžiť o 10 rokov. V súvislosti s pokračujúcou ruskou agresiou voči Ukrajine to uviedol osobitný poradca Európskej komisie (EK) pre ukrajinských utečencov Lodewijk Asscher, informoval v stredu spravodajca TASR.



Bývalý líder holandskej Labouristickej strany (PvdA) bol vlani vymenovaný za poradcu eurokomisie pre prijímanie opatrení týkajúcich sa ukrajinských utečencov na území EÚ.



V správe, ktorú Asscher zverejnil v utorok, označil rozhodnutie EK udeliť Ukrajincom utekajúcim pred vojnou osobitný štatút za "najdôležitejšie rozhodnutie", ktoré EÚ a jej členské štáty mohli v tejto spojitosti prijať, informuje server DutchNews.nl.



Od marca minulého roku sa Ukrajinci môžu presťahovať do niektorej z 27 členských krajín EÚ a okamžite pôsobiť na pracovnom trhu bez toho, aby museli čakať na povolenie alebo prejsť zdĺhavým azylovým konaním.



Asscher zdôraznil, že EÚ by mala predĺžiť systém dočasnej právnej ochrany pre Ukrajincov, ktorý sa uplatňuje separátne od bežných azylových konaní, na také dlhé obdobie, aké bude potrebné.



"Ruská invázia na Ukrajinu bola pre Európu obrovskou výzvou, lebo v hre sú medzinárodné princípy a európske hodnoty ako suverenita, demokracia a právny štát. Vojna vstupuje do druhého roka a jej výsledok určí našu budúcnosť," opísal situáciu Asscher.



Režim dočasnej právnej ochrany využívajú v EÚ približne štyri milióny Ukrajincov, z toho 112.000 v Holandsku, upozornil DutchNews.nl. Najväčším hostiteľom je Nemecko, kde našlo dočasný domov viac ako milióna Ukrajincov; tesne za Nemeckom nasleduje Poľsko.



Ukrajinci, ktorí po spustení ruskej invázie z februára 2022 utiekli zo svojej domovskej krajiny, majú rovnaké práva na bývanie, zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie ako obyvatelia EÚ a môžu sa presťahovať z jedného členského štátu do druhého bez čakania na povolenie na pobyt.



Asscher vo svojej správe varoval pred rizikom "únavy zo solidarity", ak vojna na Ukrajine bude trvať niekoľko rokov. Vyzval preto EÚ, aby podporila členské štáty v oblasti bývania a zaistenia náležitých životných podmienok pre Ukrajincov, aby sa tak predišlo vzniku napätia medzi vládami a obyvateľmi jednotlivých krajín.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)