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ASTRA: Ukrajinské drony v Petrohrade zasiahli ropný terminál
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko v stredu ráno informoval, že tento región bol počas noci na stredu vystavený útokom najmenej 50 dronov.
Autor TASR
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Moskva 3. júna (TASR) - Pri ukrajinskom dronovom útoku dostal v noci na stredu zásah zrejme aj ropný terminál v Petrohrade, kde následne vypukol požiar. S odvolaním sa na ruských blogerov o tom v stredu informoval denník Le Monde, podľa ktorého ide o jeden z najväčších terminálov na prekládku ropných produktov v Leningradskej oblasti. Fotografie, ktoré zachytávajú kúdoly dymu nad terminálom, zverejnila aj ruská nezávislá agentúra ASTRA, píše TASR.
Pre nočné útoky na Leningradskú oblasť a Petrohrad bola dočasne prerušená prevádzka medzinárodného letiska Pulkovo, ktoré však medzičasom už začalo prijímať a vypravovať lietadlá. V Petrohrade sa v stredu začína Medzinárodné ekonomické fórum (PMEF), na ktorom sa obvykle zúčastňuje značná časť ruskej politickej, ekonomickej a podnikateľskej elity na čele s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Podľa gubernátora metropolitnej oblasti Petrohradu Alexandra Beglova boli terčom útokov ukrajinských dronov aj infraštruktúrne zariadenia v prístavnom meste Kronštadt na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive vzdialenom asi 30 kilometrov západne od Petrohradu a v dvoch obvodoch Petrohradu. Beglov priznal, že niektoré z týchto objektov boli pri útoku poškodené. Niekoľko osôb utrpelo zranenia, ale k obetiam na životoch nedošlo.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko v stredu ráno informoval, že tento región bol počas noci na stredu vystavený útokom najmenej 50 dronov.
Ruské ministerstvo obrany medzičasom oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na stredu zachytila 354 ukrajinských dronov. Zostrelené boli nad Belgorodskou a Kurskou oblasťou a ďalšími regiónmi na západe Ruska, ale aj v blízkosti Moskvy, nad Krymom a Azovským morom. V záujme zaistenia bezpečnosti letov svoju prevádzku dočasne pozastavili viaceré letiská v týchto regiónoch.
Tieto incidenty sa odohrali deň po tom, čo masívna vlna ruských dronových a raketových útokov pripravila na Ukrajine o život najmenej 23 ľudí. Ukrajinské velenie informovalo, že Rusko v utorok vypálilo celkovo 73 rakiet a vyslalo 656 dronov. Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či meste Dnipro.
Pre nočné útoky na Leningradskú oblasť a Petrohrad bola dočasne prerušená prevádzka medzinárodného letiska Pulkovo, ktoré však medzičasom už začalo prijímať a vypravovať lietadlá. V Petrohrade sa v stredu začína Medzinárodné ekonomické fórum (PMEF), na ktorom sa obvykle zúčastňuje značná časť ruskej politickej, ekonomickej a podnikateľskej elity na čele s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Podľa gubernátora metropolitnej oblasti Petrohradu Alexandra Beglova boli terčom útokov ukrajinských dronov aj infraštruktúrne zariadenia v prístavnom meste Kronštadt na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive vzdialenom asi 30 kilometrov západne od Petrohradu a v dvoch obvodoch Petrohradu. Beglov priznal, že niektoré z týchto objektov boli pri útoku poškodené. Niekoľko osôb utrpelo zranenia, ale k obetiam na životoch nedošlo.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko v stredu ráno informoval, že tento región bol počas noci na stredu vystavený útokom najmenej 50 dronov.
Ruské ministerstvo obrany medzičasom oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na stredu zachytila 354 ukrajinských dronov. Zostrelené boli nad Belgorodskou a Kurskou oblasťou a ďalšími regiónmi na západe Ruska, ale aj v blízkosti Moskvy, nad Krymom a Azovským morom. V záujme zaistenia bezpečnosti letov svoju prevádzku dočasne pozastavili viaceré letiská v týchto regiónoch.
Tieto incidenty sa odohrali deň po tom, čo masívna vlna ruských dronových a raketových útokov pripravila na Ukrajine o život najmenej 23 ľudí. Ukrajinské velenie informovalo, že Rusko v utorok vypálilo celkovo 73 rakiet a vyslalo 656 dronov. Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či meste Dnipro.