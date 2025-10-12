< sekcia Zahraničie
AstraZeneca a USA sa dohodli na znížení cien a odložení ciel
Britská farmaceutická spoločnosť súhlasila tiež s priamym predajom liekov so zľavami až do výšky 80 % pre pacientov s predpismi na chronické ochorenia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 12. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok (10. 10.) oznámil dohodu s britským výrobcom liekov AstraZeneca, ktorá podľa neho povedie k výrazne nižším domácim cenám liekov výmenou za poskytnutie colnej úľavy farmaceutickému gigantu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.
Cieľom dohody je znížiť náklady na lieky na predpis pre amerických pacientov a zároveň podporiť inovácie v domácom farmaceutickom priemysle.
Dohoda, ktorá nadväzuje na podobnú dohodu oznámenú v septembri s americkým gigantom Pfizer, vyžaduje, aby spoločnosť AstraZeneca účtovala ceny zodpovedajúce najnižšej cene ponúkanej v iných bohatých krajinách v rámci programu Medicaid, zdravotného poistenia pre Američanov s nízkymi príjmami.
Britská farmaceutická spoločnosť súhlasila tiež s priamym predajom liekov so zľavami až do výšky 80 % pre pacientov s predpismi na chronické ochorenia. Tieto zľavnené lieky budú dostupné prostredníctvom platformy TrumpRx.gov, čo pacientom umožní nakupovať ich priamo od spoločnosti AstraZeneca za znížené ceny v hotovosti.
Výmenou za to Trumpova administratíva súhlasila s trojročným odkladom nových ciel pre spoločnosť AstraZeneca, ktorá predtým oznámila plány investovať 50 miliárd USD (43,22 miliardy eur) do výroby, výskumu a vývoja v USA v priebehu nasledujúcich piatich rokov v reakcii na hroziace clá.
„Väčšina našich produktov sa vyrába lokálne, ale zvyšnú časť musíme dovážať,“ povedal generálny riaditeľ AstraZeneca Pascal Soriot.
Závratne vysoké ceny liekov sú v USA trvalým zdrojom hnevu.
(1 EUR = 1,1568 USD)
Cieľom dohody je znížiť náklady na lieky na predpis pre amerických pacientov a zároveň podporiť inovácie v domácom farmaceutickom priemysle.
Dohoda, ktorá nadväzuje na podobnú dohodu oznámenú v septembri s americkým gigantom Pfizer, vyžaduje, aby spoločnosť AstraZeneca účtovala ceny zodpovedajúce najnižšej cene ponúkanej v iných bohatých krajinách v rámci programu Medicaid, zdravotného poistenia pre Američanov s nízkymi príjmami.
Britská farmaceutická spoločnosť súhlasila tiež s priamym predajom liekov so zľavami až do výšky 80 % pre pacientov s predpismi na chronické ochorenia. Tieto zľavnené lieky budú dostupné prostredníctvom platformy TrumpRx.gov, čo pacientom umožní nakupovať ich priamo od spoločnosti AstraZeneca za znížené ceny v hotovosti.
Výmenou za to Trumpova administratíva súhlasila s trojročným odkladom nových ciel pre spoločnosť AstraZeneca, ktorá predtým oznámila plány investovať 50 miliárd USD (43,22 miliardy eur) do výroby, výskumu a vývoja v USA v priebehu nasledujúcich piatich rokov v reakcii na hroziace clá.
„Väčšina našich produktov sa vyrába lokálne, ale zvyšnú časť musíme dovážať,“ povedal generálny riaditeľ AstraZeneca Pascal Soriot.
Závratne vysoké ceny liekov sú v USA trvalým zdrojom hnevu.
(1 EUR = 1,1568 USD)