AstraZeneca dodá EÚ v druhom štvťroku takmer o polovicu menej vakcín

Brusel 23. februára (TASR) - Firma AstraZeneca v druhom štvrťroku 2021 dodá do EÚ menej ako polovicu sľúbených dávok vakcín proti novému koronavírusu. Pre agentúru Reuters to v utorok potvrdil nemenovaný predstaviteľ z prostredia EÚ, ktorý je priamo zapojený do interných rokovaní s touto britsko-švédskou farmaceutickou spoločnosťou.



AstraZeneca by tak mala EÚ v druhom štvrťroku dodať menej ako 90 miliónov dávok svojej vakcíny. Zo zmluvy uzavretou medzi AstraZenecou a EÚ vyplýva, že členské štáty v druhom štvrťroku očakávali dodávku 180 miliónov dávok vakcín. AstraZeneca aj Európska komisia odmietli túto správu pre Reuters komentovať.



AstraZeneca ešte v prvom štvrťroku výrazne zredukovala počet dodaných dávok vakcíny, pripomína Reuters. Zdroj agentúry, ktorý si želal zostať v anonymite, tiež potvrdil, že firma plánovala do konca prvého štvrťroka dodať do členských krajín EÚ zhruba 40 miliónov dávok - teda opäť o viac ako polovicu menej z pôvodne plánovaných 90 miliónov dávok.



Podľa Reuters znížené či omeškané dodávky vakcíny môžu narušiť plán EÚ zaočkovať do leta najmenej 70 percent svojej dospelej populácie.



Celkovo by AstraZeneca mohla EÚ do konca júna dodať zhruba 130 miliónov dávok vakcíny, čo je výrazne menej než prisľúbených 300 miliónov dávok.



Vedenie AstraZenecy v januári varovalo EÚ, že nebude schopné splniť záväzok dodať členským štátom sľúbený počet vakcín pre problémy súvisiace s ich výrobou. Menšie problémy s dodávkami svojich vakcín do EÚ mali aj spoločnosti Pfizer/BioNTech a Moderna.